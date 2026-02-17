Фермерский омбудсмен Кубани объяснил рост цен на огурцы монополизацией торговли

В Краснодарском крае огурцы подорожали на 30,7%, подсчитали в Краснодарстате. Их стоимость на полке достигает 500 руб. за килограмм. Полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух считает главной причиной подорожания монополизацию розничного рынка и отсутствие у малых фермеров собственных каналов сбыта.

«Это результат монополизации торгового рынка. К сожалению, наши малые производители так и не вышли на этап, чтобы иметь свои торговые точки. Дисбаланс во взаимоотношениях между торговыми сетями и производителями приводит к дестабилизации цен. Многие обвиняют фермеров, производителей. На самом деле они — жертвы в этой цепочке»,— сказал эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию двухлетней давности, когда закупочная цена редиса у фермера составляла 40 руб. за килограмм, тогда как в сетевой рознице продукт продавался по 120 руб. за полкилограмма, что означало шестикратный рост стоимости.

Среди факторов роста цен Вячеслав Легкодух выделил также высокую себестоимость зимнего производства. «В зимний период затраты на выращивание тепличных овощей кратно возрастают из-за удорожания газа и электроэнергии, необходимых для обогрева и освещения. Это снижает рентабельность и заставляет производителей сокращать посевные площади, создавая дефицит предложения»,— отметил Вячеслав Легкодух.

Эксперт прогнозирует снижение цен в апреле, объясняя это поступлением на рынок молодого урожая (посадки конца февраля — начала марта), снижением потребительского спроса из-за высокой стоимости продукта и уменьшением объемов реализации в сетях, что подстегнет ритейлеров к пересмотру ценовой политики.

«Дальше уже поднимать цену некуда, это просто нереально. Что ж, по цене килограмма мяса будем покупать килограмм огурцов?» — сказал господин Легкодух.

Он призвал федеральные структуры активнее вмешиваться в регулирование рынка. По его мнению, необходима не столько корректировка импортных квот, сколько внутренняя политика, направленная на регулирование тарифов на энергоносители для производителей и создание условий для развития конкурентной среды.

Ключевым инструментом для фермеров Вячеслав Легкодух назвал объединение в кооперативы и развитие собственных торговых сетей. В качестве успешного примера он привел кооператив «Кубанский плодоовощевод», который владеет 95 магазинами по краю.

«Надо развивать свою торговую сеть и эту торговую наценку оставлять у себя, для своего развития»,— резюмировал представитель губернатора.

Наталья Решетняк