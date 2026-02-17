Фигуристы принесли Грузии первые в истории медали зимней Олимпиады

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступавшие на зимних Олимпийских играх в Милане под флагом Грузии, завоевали серебряную медаль в соревнованиях спортивных пар. Эта первая награда в зимних видах в истории грузинского спорта, сообщает Interpressnews. Золото Олимпиады с мировым рекордом выиграла японская пара Рику Миура и Рюити Кихара. Третьими стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лука Берулава и Анастасия Метелкина во время исполнения призвольной программы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Лука Берулава и Анастасия Метелкина во время исполнения призвольной программы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Анастасия Метелкина и Лука Берулава занимали второе место после короткой программы с 75,46 очками. За произвольную программу спортсмены получили 146,29 очков. А по сумме короткой и произвольной программ грузинские фигуристы получили от судей 221,75 очка, сохранив второе место. В грузинском правительстве сообщили, что за серебряные медали на зимней Олимпиаде Метелкина и Берулава получат в качестве премии 500 тыс. лари ($186 тыс.).

Грузинскую сборную на миланской Олимпиаде представляли воспитанники российской школы фигурного катания: Глеб Смолкин, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина, Ника Егадзе и Лука Берулава. По итогам командных соревнований по фигурному катанию сборная Грузии заняла четвертое место.

Георгий Двали, Тбилиси