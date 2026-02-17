Японские фигуристы Миура и Кихара стали олимпийскими чемпионами

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в соревновании спортивных пар. По сумме двух прокатов фигуристы получили 231,24 балла (73,11 за короткую программу + 158,13 за произвольную).

В произвольной программе Миура и Кихара установили мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову — на чемпионате Европы 2022 года они набрали 157,46 балла.

Представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава принесли своей стране первую в истории медаль зимних Олимпийских игр. Они набрали 221,75 балла (75,46 + 146,29) и заняли второе место. Бронзовыми призерами стали немецкие фигуристы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (219,09; 80,01 + 139,09).

24-летняя Рику Миура и 33-летний Рюити Кихара встали в пару в 2019 году. Вместе они дважды выигрывали чемпионат мира (2023, 2025), чемпионат четырех континентов (2023, 2025) и финал Гран-при (2022, 2025). Также фигуристы являются двукратными призерами Олимпийских игр в командном турнире.

Таисия Орлова