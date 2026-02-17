В Советском районе Ростова обнаружили незаконную свалку с рыбными отходами

В Советском районе Ростова-на-Дону нашли незаконную свалку с разлагающимися рыбными отходами. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Ранее местные жители пожаловались в социальных сетях на сильный запах от гнилой рыбы, выброшенной на улице Малиновского. Сотрудники ведомства 16 февраля осмотрели территорию и подтвердили наличие свалочного очага. В минприроды обратили внимание на отсутствие такого рода отходов в федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Это выводит их из-под юрисдикции экологического надзора, который осуществляет министерство.

Собранные материалы о несанкционированной свалке передали в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

