«РИА Новости»: ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету санкций против РФ

Кипрское председательство в Совете Евросоюза представит скорректированный план по 20-му пакету антироссийских санкций в ближайшее время. Об этом сообщил «РИА Новости» европейский источник.

«Председательство в Совете ЕС распространит пересмотренные тексты предложения в ближайшие часы, чтобы обсудить их на заседаниях в среду и пятницу»,— сказал собеседник агентства. Утвердить пакет антироссийских санкций планируют на заседании глав МИД 23 февраля. 24 февраля, в годовщину начала СВО, его намерены ввести в действие.

В начале февраля Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что подготовка санкций против России затягивается. По информации Euractiv, среди обсуждаемых ограничений рассматриваются запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров, экспорт предметов роскоши в Россию, а также сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений.