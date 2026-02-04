Politico сообщило о задержке с подготовкой нового пакета санкций ЕС против России

Подготовка 20-го пакета санкций Евросоюза против России затягивается. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Конкретные сроки публикации инициативы пока не определены.

Обсуждение пакета сопровождается закрытыми консультациями между представителями стран ЕС. В минувшие выходные послы государств — членов союза в неформальном формате обменялись позициями с Еврокомиссией, отмечает издание. Внутри ЕК такие встречи называют «исповедями», а обсуждения кадровых решений — «конклавами».

Представить санкции планируется до 24 февраля. К этой дате в Брюсселе запланирована встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, которая может стать ориентиром для окончательного утверждения пакета. 2 февраля Bloomberg сообщал, что Евросоюз рассматривает возможность включения в 20-й пакет санкций ограничений в отношении российской меди и платины. Источники Politico не подтвердили эту информацию.