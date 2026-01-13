Euractiv: ЕС планирует подготовить 20-й пакет санкций против РФ к 24 февраля

Евросоюз может подготовить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля, сообщил Euractiv со ссылкой на анонимного дипломата. По данным издания, среди возможных ограничений — запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров, запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений. Ввести подобные санкции предложили Финляндия и Швеция.

Euractiv отмечает, что в России до сих пор с большой наценкой продаются элитные европейские бренды — Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent и другие. До этого ЕС уже вводил ограничения на экспорт предметов роскоши дороже €300. Однако многие товары реэкспортируются в Россию из Китая, Турции и других стран, пишет издание.

В октябре 2025 года глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил о начале работы над 20-м пакетом антироссийских санкций. По словам политика, он будет включать санкции против крупнейших энергетических компаний России. Ограничения также коснутся «третьих стран», которые помогают России обходить введенные ранее ограничения.