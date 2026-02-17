Из больницы выписали всех пострадавших из-за нападения на общежитие БГМУ

Пятерых пострадавших из-за нападения 15-летнего подростка на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе выписали из больницы, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Нападение произошло 7 февраля. Девятиклассник вошел в общежитие студентов БГМУ на улице Репина в Уфе и порезал ножом находившихся там студентов. Ранения получили три студента из Индии, двое полицейских, также подросток нанес увечья самому себе. Его отправили в 17-ю детскую больницу Уфы в тяжелом состоянии.

Двоих пострадавших доставили в городскую больницу №18, одного из них затем отпустили на амбулаторное лечение, а другого, который был в тяжелом состоянии, перевели в клинику БГМУ. В городскую больницу №13 доставили еще двоих. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое и средней тяжести. Пятого раненого доставили в городскую больницу №21. Он был в удовлетворительном состоянии.

Управление СКР по Башкирии возбудило в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). Позднее по требованию прокуратуры республики было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц школы, в которой обучается подросток, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

После инцидента глава Башкирии Радий Хабиров встретился с иностранными студентами медуниверситета и принес перед ними извинения за случившееся.

Подробнее о нападении на общежитие БГМУ — в статье «Ъ» «Поножовщина в свободное от учебы время».

Майя Иванова