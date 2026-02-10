Глава Башкирии встретился со студентами из Индии

Глава Башкирии Радий Хабиров после нападения подростка на иностранных жильцов студенческого общежития встретился с обучающимися из Индии. Встреча, написал руководитель региона, прошла как раз в стенах общежития медицинского университета, где и произошла субботняя поножовщина. Тогда пострадали четверо индийских студентов.

Господин Хабиров принес извинения за ситуацию. Он заверил участников собрания, что произошедшее — единичный и совсем не характерный для республики случай.

Кроме того, чиновник выразил сожаления в адрес 15-летнего нападавшего (вчера суд арестовал его на два месяца): выяснилось, что он жил с глухонемой мамой и бабушкой. «Разбираемся, что стало причиной и кто тот упырь, который подтолкнул его к этому преступлению»,— рассказал Радий Хабиров.

Также глава Башкирии рассказал о помощи пострадавшим. Они, по его словам, получат помощь в башкирских санаториях, а республика за свой счет обеспечит им возможность слетать домой. Те студенты, которые «проявили мужество», защищаясь от нападавшего, получат государственные награды. Вдобавок по просьбе индийских студентов будут усилены меры безопасности.

Подробнее о случившемся в общежитии Башкирского государственного медицинского университета — в статье «Ъ» «Поножовщина в свободное от учебы время».

Идэль Гумеров