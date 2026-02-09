Суд в Уфе арестовал подростка, который с ножом напал на студентов и полицейских

Советский райсуд Уфы, по данным пресс-службы СКР по Башкирии, арестовал 15-летнего подростка, который в минувшую субботу ранил ножом пятерых человек в студенческом общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. Под стражей обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ) проведет два месяца.

Как ранее сообщал «Ъ», девятиклассник местной школы днем 7 февраля зашел в общежитие и ножом ранил студентов из Индии и двух полицейских, которые попытались его задержать. Кроме того, оказывая сопротивление, он нанес себе несколько ножевых ранений. Все пострадавшие, включая обвиняемого, были госпитализированы.

Кроме уголовного дела в отношении подростка, СКР даст оценку действиям сотрудников школы, в которой он учился — их подозревают в халатности.

Олег Вахитов