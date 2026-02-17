Доля детей мигрантов в школах на Дону уменьшилась в 2,7 раза

В 2025 году число детей-иностранцев в школах Ростовской области составило 1,4 тыс. человек. Для сравнения, в 2022 году их в регионе находилось 3,9 тыс. человек, что в 2,7 раза больше. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на исследовательский центр «Если быть точным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В общем по России количество школьников в новом учебном году превысило 17,7 млн детей. Показатель вырос на 2,7% по сравнению с 2021 годом. В Ростовской области общее число учеников достигло 463 тыс. человек, что на 3% больше показателей 2021 года. На детей мигрантов при этом в 2025 году пришлось 0,30%, хотя в 2021 году их доля составляла 0,45%, а в 2022 году – 0,84%.

В Краснодарском крае по данным на прошлый год училось 781,5 тыс. детей, доля мигрантов составила 0,52%. Самую высокую долю детей с иностранным гражданством на 2025 год зафиксировали в Московской области — 2,3%, в Калужской области — 2%.

Мария Хоперская