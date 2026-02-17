На Кубани упал спрос на чипсы и сухарики

В Краснодарском крае количество покупок картофельных чипсов в октябре—декабре 2025 года сократилось на 7%, а сухариков — на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным аналитического центра, медианная цена картофельных чипсов в четвертом квартале прошлого года достигла 118 руб., что на 12% выше год к году. Медианная цена сухариков увеличилась на 13% — до 44 руб. Эксперты уточнили, что в исследовании учитывались показатели сетевой и несетевой розницы.

«Сухарики зачастую воспринимаются как более бюджетный и менее вредный для здоровья перекус, чем картофельные чипсы. Немаловажную роль сыграл ценовой фактор: рост стоимости продуктов из злаковых был меньше, чем у товарной линейки из картофеля. В целом потребители стремятся переходить на более здоровые продукты. Часть переключилась на тыквенные семечки, овощные и фруктовые чипсы, снеки из водорослей и орехи. Внутри категории растет интерес к запеченным чипсам с меньшим содержанием жиров и снижается ассортимент с высоким их содержанием»,— прокомментировали эксперты «Чек Индекса».

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин считает, что спрос на картофельные чипсы снизился из-за подорожания сырья. «Производителям весной 2025 года приходилось закупать импортную картошку, что сказалось на розничной цене продукции. Вместе с тем экспорт чипсов из России в последние годы растет. Так, за 11 месяцев поставки чипсов за рубеж достигли 53 тыс. т, что на 23% больше, чем за аналогичный период предшествующего года»,— рассказал эксперт.

Как писал «Ъ», с декабря 2024 года по ноябрь 2025 года спрос на снеки в России снизился. Так, розничная реализация сушеных рыбных закусок сократилась на 7% год к году в натуральном выражении, спрос на чипсы снизился на 3%. В денежном выражении категории показали рост: на 9 и 10,8% соответственно. При этом годом ранее чипсы были одной из самых быстрорастущих категорий в индустрии снеков.

Маргарита Синкевич