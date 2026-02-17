В аэропорту Краснодара отмечается рост международного пассажиропотока

Аэропорт Краснодара за четыре месяца работы после трехлетнего перерыва обслужил более 67 тыс. международных пассажиров на 560 воздушных судах. Воздушная гавань возобновила деятельность в сентябре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таможенная служба проверила 41,5 тыс. мест багажа общим весом свыше 690 т. Контроль прошли как пассажиры, так и члены международных экипажей.

«С момента открытия воздушной гавани мы фиксируем существенный прирост пассажиропотока и расширение спектра новых направлений»,— отметил исполняющий обязанности начальника Краснодарской таможни Сергей Петриди.

Наибольшим спросом у путешественников из Краснодара пользуются рейсы в Турцию, ОАЭ, Египет и Узбекистан. По данным таможенной службы, проверки проводятся оперативно, что обеспечивает комфортное пересечение границы для всех пассажиров.

Алина Зорина