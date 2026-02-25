Рынок трещит по швам

В Краснодарском крае спрос на мебель и фурнитуру в 2025 году сократился на 16% в сравнении с 2024 годом. Эксперты связывают это с охлаждением рынка недвижимости, экокатастрофой на черноморском побережье, что сказалось на объеме заказов от гостиничного бизнеса, и снижением покупательной способности. Количество ликвидаций в мебельном бизнесе на Кубани в прошлом году выросло более чем на 10%.

В Краснодарском крае количество покупок мебели и фурнитуры сократилось на 16% в 2025 году в сравнении с 2024 годом. Медианная цена такого приобретения выросла на 8%, до 18,1 тыс. руб. Об этом Guide сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Наблюдается заметное снижение числа покупок в непродовольственных категориях, особенно по бытовой технике и мебели. Как правило, это дорогостоящие товары с длинным циклом планирования покупки, поэтому многие откладывают такие приобретения. При этом происходит переток спроса в онлайн: число покупок в интернете выросло на 19% год к году. Траты стали рациональнее и обдуманнее, импульсивных покупок практически не осталось. Количество покупок дорогой мебели сократилось, а в сегменте массмаркета, а также малогабаритных комплектов, которые удобно отправлять через интернет-заказ, увеличилось. Тем не менее за счет роста себестоимости ценник выше»,— рассказали эксперты «Чек Индекса».

Ценообразование формируется на основе понесенных затрат, акцентирует руководитель ателье мебели Polka Иван Аристов. «Мы наблюдаем повышение закупочных цен на продукцию, транспортные услуги, а также на услуги по проектированию и прочие сопутствующие сервисы. В целом прогнозируемый рост затрат на 2025 год в нашей компании составляет порядка 15%»,— объясняет эксперт.

По словам ведущего специалиста по развитию мебельной компании Vimis Юлии Михайловой, наиболее заметный рост цен пришелся на позиции, в которых высока доля импортных комплектующих и материалов, а также на изделия с повышенными требованиями к износостойкости и индивидуальному дизайну.

«Ключевыми факторами стали рост цен на сырье, увеличение затрат на оплату труда и повышение стоимости обслуживания производственного оборудования. Если говорить про суммарное подорожание, то мы бы выделили плитные материалы. В условиях санкционных ограничений производители вынуждены развивать свой ассортимент и совершенствовать дизайн плит на производствах России. Но далеко не все предприятия были оснащены оборудованием, позволяющим справиться с этой задачей. Сейчас в этом направлении уже многое сделано, но эти шаги потребовали определенных вложений. Для производителей растут затраты, для нас — цены на материал»,— рассказывает собеседница «G».

Количество регистраций и ликвидаций мебельных производств, Краснодарский край 2024 год 2025 год Всего Регистрации 152 158 310 Ликвидации 100 111 211 По данным «Контур.Фокус»

Владелец краснодарской студии «Кухни Клен» (официальный представитель майкопской фабрики мебели «Вестра») Сергей Андреевский говорит, что мебель за год подорожала на 15–20%, в первую очередь из-за роста закупочных цен на сырье. Он отмечает снижение покупательной способности. «Объем продаж салона в 2025 году снизился примерно на 20–25% к 2024 году. Люди тратят деньги на товары первой необходимости. Все чаще мебель покупают не комплектами, а "по частям" — как на маркетплейсах, так и на заказ у локальных производителей»,— говорит предприниматель.

По словам руководителя мебельного салона «Полезный объем» Аллы Макаренко, на состоянии рынка мебели России в целом и Краснодарского края в частности сказывается охлаждение рынка недвижимости. На Кубани дополнительным негативным фактором стала экологическая катастрофа на черноморском побережье, из-за которой многие средства размещения в этом году не открылись. Предприниматель ожидает, что восстановление турпотока после решения этой проблемы будет сопровождаться новыми закупками мебели для санаториев, отелей и гостиниц. «Мы должны помогать отельерам справиться с этим кризисом, предлагая специальные условия, в том числе рассрочку»,— считает предприниматель.

Побережье вывезет

С кризисом справляются не все участники рынка. В 2025 году количество ликвидаций в мебельном бизнесе в сравнении с 2024 годом в производстве выросло на 11% (до 111 организаций), а в торговле — на 1,1% (до 178 организаций). Тем не менее участников рынка стало больше. По данным на 1 января 2026 года, мебель делают 1205 (+4,1% год к году), а продают — 1549 (+0,1%) кубанских компаний. В 2025 году производителей зарегистрировалось на 4% больше, а компаний, продающих мебель в специализированных магазинах, напротив, меньше на 5,3% (180), чем годом ранее. Об этом «G» сообщили в пресс-службе сервиса для комплексной оценки контрагентов «Контур.Фокус».

Юлия Михайлова отмечает, что мебельный рынок переживает сложный период, однако его динамика неоднородна. Наиболее уязвимыми, по мнению эксперта, являются компании, ориентированные исключительно на массовый розничный сегмент и не имеющие диверсифицированного портфеля заказов. «В то же время производители, работающие с девелоперами, гостиничными операторами и апарт-отелями, чувствуют себя более устойчиво, поскольку такая бизнес-модель позволяет планировать операционную деятельность на несколько лет вперед. Например, сейчас в нашем объеме заказов активно производится мебель для проектов, которые будут вводиться в эксплуатацию в 2028–2029 годах»,— рассказывает ведущий специалист по развитию мебельной компании Vimis.

«В современных экономических условиях устойчивость бизнеса во многом зависит от эффективности маркетинговой стратегии. Вторичный рынок жилья никуда не делся, люди так же переезжают на Кубань, миграционный приток стабилен. Кроме того, преимуществом Краснодарского края является его туристическая привлекательность и активное развитие гостиничного бизнеса, занимающего значительное место в клиентской базе мебельщиков»,— комментирует Алла Макаренко.

Каркас промышленности

Мебельные предприятия Краснодарского края в январе—ноябре 2025 года произвели продукции на 11,2 млрд руб. Это на 20,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «G» в министерстве промышленной политики региона со ссылкой на данные Росстата. «Показатели в натуральном выражении по объему отгруженной продукции в системе Росстата отсутствуют»,— уточнили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что мебельная промышленность Краснодарского края представлена производителями корпусной мебели, мебели на металлокаркасе, мебели из массива, мягкой мебели и матрасов. Большинство предприятий — представители малого бизнеса с численностью сотрудников до 100 человек.

Среди ведущих предприятий отрасли в ведомстве назвали мебельную фабрику «Е-1» (ООО «Е-1», ООО «Е-1 Юг», ИП Линевич А. С., ООО «Лабиринт») (Белореченск), ООО «АМК "Троя"», ООО «Европостформинг» (Армавир), ООО «Сити», ООО «Стронг», ООО «ПКП Вега», ООО «Прима-мебель», ООО «Милана» (Отрадненский район), ООО «Кримиан Фэмили Киль» (Новороссийск), ООО «Фабрика Ангажемент», ООО «ПФ "Поллет"», ООО «ЮгСпецМебель», ООО «Таурус», ООО «Есения мебель» (Краснодар), ИП Авакян Л. Э. (Мостовский район).

Объем производства в ателье мебели Polka в 2025 году в сравнении с 2024 годом не изменился, однако обеспечен он проектами, строительство которых началось в 2023–2024 годах, уточняет Иван Аристов.

Количество регистраций и ликвидаций организаций, торгующих мебелью, Краснодарский край 2024 год 2025 год Всего Регистрации 190 180 370 Ликвидации 176 178 354 По данным «Контур.Фокус»

Сергей Андреевский отмечает, что прибыль мебельных производств растет не так быстро, как расходы на энергоносители, оборудование, материалы и фонд оплаты труда. «Из-за этого компании переориентируются на экономкласс, например заменяют материалы на более бюджетные. За счет унификации производства можно поддерживать качество товара и цену, что и делают крупные мебельные производства»,— поясняет эксперт.

«Рынок мебели в России в целом находится в стадии перестройки и адаптации. Бренды Европы и Америки уходят, ввозить их через альтернативные каналы поставки становится все дороже. Отечественные мебельные производства стараются заполнить эту нишу, но не всегда цена изделий соответствует ожиданиям покупателей. Устойчивость демонстрируют B2B-направления, связанные со строительством гостиниц и апартаментов. За два последних года доля регионов, и в частности Краснодарского края, в структуре наших заказов на меблировку выросла с 10 до 30%»,— рассказывает Юлия Михайлова.

Она добавляет, что одновременно со строительством новых объектов на черноморском побережье растет и запрос на меблировку под ключ. «Главной особенностью запросов на меблировку от девелоперов Краснодарского края я бы выделила дизайн, по большей части проекты выглядят респектабельно, изысканно, дорого. В таких отелях хочется отдыхать и ни о чем не думать, чувствовать себя успешным человеком — это очень важно для полноценного отдыха»,— делится собеседница «G».

Покупатель со вкусом

Сергей Андреевский главным трендом на мебельном рынке назвал индивидуализацию. «Заказчики хотят видеть в пространстве отражение характера, привычек и личных ценностей, интерьер становится диалогом традиций и культур, где каждая деталь поддерживает личную историю владельцев. В мебели, как и в жизни, все развивается, в последнее время очень популярен технологичный минимализм: встроенные шкафы и мебель, скрытая техника, сенсорные панели, незаметно интегрированные системы умного дома»,— рассказывает предприниматель.

«Работая с различными концепциями новых проектов, мы отмечаем, что дизайнеры все больше уходят от каких-то трендов и предлагают заказчикам очень индивидуальную, продуманную, прочувствованную историю. Каждый проект буквально наполнен душой, их нельзя сравнивать между собой, они все уникальные. Где-то мы видим урбанизм и высокотехнологичный дизайн, где-то биофилик-дизайн, все зависит от локации объекта и целевой аудитории. Широко внедряются умные системы: свет, сервисные программные продукты»,— рассказывает Юлия Михайлова. Кроме того, по ее словам, всегда есть запрос на долговечные материалы, повышенные эксплуатационные характеристики и эргономичные решения.

Алла Макаренко говорит о цикличности тенденций в дизайне. Например, актуальным становится дизайн, популярный в нулевых: лаконичные формы, натуральные материалы, минимум фрезеровок и украшений. «Мы со своей стороны предлагаем клиенту сделать чуть смелее, но в то же время так, чтобы актуальность сохранялась десятилетиями»,— поясняет эксперт. Она добавляет, что на предпочтения краснодарцев во многом повлияла архитектура «парка Галицкого». По мнению эксперта, использованные в парке решения способствуют формированию у кубанцев вкуса, что определяет их выбор, в том числе элементов интерьера.

Что касается целей покупки, то Алла Макаренко отмечает востребованность услуги хоумстейджинга — обустройства квартиры для сдачи в аренду. В этом плане востребованы надежная мебель по демократичным ценам и с ультрасовременным дизайном.

Предприниматель уверена, что в ближайшие годы тренд сохранится, так как в «покупательскую позицию» входит поколение зумеров. По словам эксперта, это они не настроены на приобретение недвижимости и накопительство, для них более актуальны мобильность и, соответственно, аренда жилья. Поэтому, считает Алла Макаренко, производителям мебели стоит развивать хоумстейджинг.

«Зумеры принимают мгновенные решения и готовы переплачивать за бренд, что также нужно учитывать при формировании маркетинговой стратегии. Учет всех этих особенностей позволит минимизировать риск просадки или кризиса»,— считает собеседница «G».

Также среди трендов предприниматель отметила активное использование в процессе создания мебели новых технологий, включая искусственный интеллект и профессиональные программы для проектирования.

Мастера нужны срочно

Среди главных проблем участники мебельного рынка в первую очередь называют дефицит квалифицированных кадров. Так, Иван Аристов говорит о нехватке на рынке труда специалистов, мастеров, способных проектировать, изготавливать и монтировать.

«Мастера являются дефицитным ресурсом на каждом этапе производственной цепочки. Это касается как дизайнеров, способных разработать проект, так и проектировщиков, технологов, столяров-краснодеревщиков, отделочников и других специалистов. Наибольшая сложность заключается в том, что люди, вместо того чтобы осваивать эти профессии должным образом, выбирают более простые варианты. Это связано с тем, что обучение и становление одного специалиста требует, как правило, не менее года работы. Для того чтобы привлечь такого специалиста, необходимо инвестировать в его развитие»,— говорит руководитель ателье мебели Polka. Он добавляет, что конкурировать за кадры приходится с крупными торговыми площадками, где заработать можно гораздо проще.

Эксперт считает, что для решения этой проблемы необходимы комплексные программы, но в первую очередь — повышение оплаты труда в мебельной промышленности. Однако это, в свою очередь, может привести к увеличению стоимости продукции, размышляет Иван Аристов.

Не хватает профильных вузов, а те учебные заведения, которые занимаются подготовкой будущих профессионалов, дают общие и в основном теоретические знания, добавляет Алла Макаренко. «Чтобы исправить нехватку этих знаний, нужно усилить взаимную интеграцию действующих предприятий и учебных заведений»,— считает руководитель мебельного салона «Полезный объем».

Год будет непростым

Сергей Адреевский допускает, что в ближайшее время из-за снижения покупательной способности клиент будет искать товары подешевле. «Компании малого бизнеса не хранят на складах десятки позиций готовой продукции, и их доход каждый месяц зависит от произведенного и проданного товара. В связи с этим мелкие производства, которые в основном изготавливали мебель на заказ, потеряют рынок и будут вынуждены закрывать или сокращать свое производство»,— считает владелец студии «Кухни Клен».

Иван Аристов воздержался от категоричных прогнозов относительно динамики мебельного рынка, поскольку предыдущие предсказания на 2020 и 2022 годы, по его словам, не оправдались.

«Несмотря на негативные прогнозы, наша компания успешно реализовала ряд проектов, невозможно точно предсказать уровень убыточности 2026 года. Вероятно, что предстоящий год будет непростым. Увеличения прибыли не ожидаем, так как не ожидаем значительного роста продаж, а расходы выросли уже сегодня. Но в том сегменте рынка, где мы работаем, данная ситуация может быть менее критичной благодаря возможности реализации эксклюзивных проектов»,— считает руководитель ателье мебели Polka.

Что касается производителей, то их положение, считает Иван Аристов, будет в значительной степени зависеть от политических решений, направленных на поддержку отечественного производства. «Если будут предоставлены преференции на импорт мебели, то это сделает ввоз более выгодным, чем производство в России. В таком случае объем отечественного производства может значительно сократиться»,— заключает эксперт.

Маргарита Синкевич