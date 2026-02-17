За ночь над Черным морем сбили 50 беспилотников
В ночь с 16 на 17 февраля над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Всего над регионами страны ночью сбили 151 БПЛА. 38 беспилотников ликвидировали над Крымом, 29 — над Азовским морем, 18 — над Краснодарским краем.
Согласно сведениям оперативного штаба Кубани, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ, фрагменты упавших беспилотников обнаружены в Крымском районе, Краснодаре и Сочи.