За ночь над Черным морем сбили 50 беспилотников

В ночь с 16 на 17 февраля над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом свидетельствует утренняя сводка Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего над регионами страны ночью сбили 151 БПЛА. 38 беспилотников ликвидировали над Крымом, 29 — над Азовским морем, 18 — над Краснодарским краем.

Согласно сведениям оперативного штаба Кубани, в результате атаки БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ, фрагменты упавших беспилотников обнаружены в Крымском районе, Краснодаре и Сочи.

София Моисеенко