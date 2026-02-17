В акватории Сочи проведут учения после ночной атаки БПЛА

В Сочи 17 февраля с 09:00 до 23:00 в акватории Морского порта состоятся учебные стрельбы. Перед их началом будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что отработка действий военными направлена на обеспечение безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Учения пройдут на фоне недавних событий, связанных с отражением массированной атаки беспилотников. Ранее мэр города Андрей Прошунин сообщил, что в течение ночи дежурные средства ПВО отражали атаку практически 10 часов. По его словам, зафиксированы падения обломков в нескольких районах, однако пострадавших нет и разрушений инфраструктуры удалось избежать. Глава города отметил, что каждое сообщение о происшествиях проверяется и отрабатывается.

Как сообщили в Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Из них 50 дронов были сбиты над Черным морем, 29 — над Азовским морем и 18 — над территорией Краснодарского края. Кроме того, 38 аппаратов ликвидированы над Крымом, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской и один — над Курской областью.

В регионе продолжают действовать меры безопасности. Сообщалось о сохраняющейся угрозе атаки БПЛА в Анапе, включении сирен в Сочи и объявлении опасности в Туапсинском округе. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика введены временные ограничения на выполнение полетов. Также установлен запрет на съемку и распространение информации о работе систем ПВО, РЭБ и расположении критически важных объектов.

Мария Удовик