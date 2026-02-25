Статус требует пространства

В Краснодаре наблюдается дефицит престижного жилья. Большинство предложений, называемых элитными, по федеральным нормам относятся к бизнес-классу. Эксперты говорят, что развитие этого сегмента сдерживает отсутствие подходящих локаций — высокие стандарты требуют больших площадей в центральных районах города. При этом спрос на престижное жилье в кубанской столице стабилен.

В Краснодаре под «престижным жильем» чаще всего подразумевают не просто высокую цену за квадратный метр, а определенный стандарт жизни, рассказывает Guide собственник агентства недвижимости «Свои на юге» Наталия Старунская. «Это особое сочетание характеристик: топовые локации (Центральный, Фестивальный и Юбилейный микрорайоны), архитектурные решения, сервис, премиальные материалы, благоустроенная территория и безопасность. Часто сюда относят и клубные дома, и видовые квартиры на верхних этажах в проектах "комфорт плюс" с улучшенной отделкой. Но важно понимать: настоящая "элитка" — это не просто дорого, это продуманно. Это жилье с концепцией, где живут люди, ценящие комфорт, эстетику и приватность»,— поясняет эксперт.

Заместитель директора по маркетингу ЖИЦ «Каян» Юлия Мошкина отмечает, что рынок престижного жилья в Краснодаре носит локальный и фрагментарный характер. «Большинство предложений, называемых элитными, по федеральным стандартам относятся к верхнему бизнес-классу»,— уточняет эксперт.

По словам руководителя отдела аналитики ГК «Точно» Валерии Цыганок, на фоне общероссийского рынка престижной недвижимости предложение в Краснодаре характеризуется ограниченной глубиной и узким ассортиментом: в настоящий момент сегмент премиумкласса фактически отсутствует. «Текущая рыночная структура сводится преимущественно к проектам бизнескласса, что отличает Краснодар от крупных мегаполисов (Москвы, СанктПетербурга, Сочи) и создает значительный потенциал для запуска девелоперами элитных проектов, но только при условии восстановления рыночной конъюнктуры и роста платежеспособного спроса»,— рассказывает собеседница «G».

Для Краснодара элитные жилые комплексы — редкость, подтверждает директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская. По словам эксперта, за 2025 год единственный сданный объект этого сегмента — клубный дом «Graff Суворов». «До этого еще в 2022 году был сдан Role Clef. К элитному сегменту можно отнести и апартаментный комплекс Skala (менее 1% рынка). То есть этот рынок очень узкий, с потенциальной емкостью до 50 сделок в год (речь про первичный рынок) и потенциальной ценой 350–450 тыс. руб./кв. м. Главная причина дефицита предложения в этом сегменте рынка недвижимости — сложность с подбором подходящей площадки»,— рассказывает собеседница «G». Она поясняет, что элитное жилье должно иметь премиальное расположение. Это предполагает и наличие соответствующего окружения, и умеренный трафик, и видовые характеристики. «С учетом высокой плотности застройки центральной части города и градостроительных ограничений найти такой участок сложно»,— констатирует Ольга Змиевская.

При этом рынок бизнес-класса в Краснодаре отличается сбалансированным предложением и высокими стандартами, утверждает директор департамента продаж компании «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина. Она говорит, что по сравнению с другими городами в кубанской столице особенно заметен акцент на озеленение, современные технологии и приватность. Среди критериев отнесения того или иного объекта недвижимости к данному сегменту Ксения Гагарина назвала закрытую благоустроенную территорию, качественные материалы отделки, системы безопасности и умного дома, ограниченное количество квартир.

Валерия Цыганок добавляет, что проекты бизнес-класса обладают продуманной архитектурной концепцией с индивидуальным дизайном фасадов и благоустройством территории. Для них также характерны закрытая охраняемая территория с контролем доступа. Большое внимание уделяется развитой внутренней инфраструктуре — лобби с зоной ожидания, консьержсервису, кладовым.

Не всем по карману

По данным анали­­­­тиков ГК «Точно», жилье бизнес-класса в Краснодаре за год подорожало на 3%. Средняя цена сделки в 2024 году составила 213,5 тыс. руб., а в 2025-м — 219,7 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом средняя площадь реализованного лота снизилась с 47,8 кв. м

в 2024 году до 41 кв. м в 2025-м, что может свидетельствовать о смещении спроса в сторону более компактных форматов, допускает Валерия Цыганок. Она добавляет, что в различных локациях динамика стоимости отличается. Например, в проекте «Патрики» средняя цена в 2024 году составляла 225 тыс. руб. за 1 кв. м, а к 2025 году выросла на 1,5%.

Изменение стоимости в 2025 году по сравнению с 2024 годом связано прежде всего со стадией реализации проекта, добавляет коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько. Так, в 2024 году ЖК «Все Свои VIP» находился в стадии ввода в эксплуатацию, а в 2025 году дом уже сдан, соответственно, цены изменились. «При этом говорить о единой средней стоимости некорректно. В разные периоды действовали индивидуальные условия и акции, а стоимость формировалась в зависимости от формата квартиры, ее характеристик и условий сделки. Самыми дорогими остаются квартиры с увеличенной площадью, видовыми характеристиками и ограниченным количеством аналогов. Стоимость объекта определяют локация, статус готового дома, уникальность проекта и качество среды проживания»,— отмечает коммерческий директор компании.

Эксперт по недвижимости, риелтор Владимир Трунов говорит, что одним из самых дорогих лотов на первичном рынке недвижимости кубанской столицы является пятикомнатная квартира в районе парка «Краснодар». Жилье площадью 180 кв. м, без отделки, продают за 73,2 млн руб. При этом еще летом 2024 года ее выставляли за 60 млн руб. Один из самых дорогих лотов на вторичном рынке, добавляет собеседник «G»,— десятикомнатная квартира площадью 330 кв. м с дизайнерским ремонтом, эксклюзивной мебелью и премиальной техникой в районе Чистяковской рощи. Стоимость объекта — 160 млн руб.

«С частными домами еще интереснее — есть немало вариантов, цена которых превышает полмиллиарда рублей. Это, например, вилла в средиземноморском стиле площадью 1,5 тыс. кв. м, расположенная на 20 сотках земли в одном из лучших районов города. На территории есть спа-комплекс, дендрарий, кинотеатр, бильярдная, винный погреб и еще многое другое»,— рассказывает Владимир Трунов.

Состоятельным интересно

По наблюдениям Юлии Мошкиной, спрос на престижное жилье в Краснодаре в 2025 году по сравнению с 2024 годом оставался устойчивым и в ряде случаев рос. Дефицит проектов ограничивал количество сделок, однако интерес со стороны состоятельных покупателей сохранялся.

«Рост спроса связан с желанием сохранить капитал в недвижимости, снижением доступности ипотеки и общим интересом к южным регионам. Часть потенциального спроса смещалась в курортные города Краснодарского края. Большинство сделок проходило без использования заемных средств»,— рассказывает эксперт.

В компании «Инсити девелопмент» в 2025 году по сравнению с 2024 годом наблюдается стабильный рост продаж недвижимости в сегменте бизнес-класса. Ксения Гагарина считает, что тенденция отражает растущий интерес к качественным объектам в центральных районах города. В одном из них девелопер реализует проект бизнес-класса Дом «Эндемик». Начало 2026 года также показывает положительную динамику продаж, говорит эксперт.

«Основные покупатели — это практичные состоятельные люди, которые ценят время, комфорт и безопасность. Многие приобретают такое жилье для собственного проживания, выбирая локации с развитой инфраструктурой, парками и транспортной доступностью. Также отмечается интерес со стороны инвесторов, поскольку недвижимость в центральных районах исторически отличается стабильной ликвидностью и высоким спросом на аренду, а ожидаемое в ближайшее время снижение ключевой ставки делает такие вложения еще более перспективными»,— утверждает Ксения Гагарина.

Среди трендов она отметила повышенный интерес к возможности кастомизации пространства, энергоэффективности и первоклассному сервисному обслуживанию.

По наблюдениям Владимира Трунова, около двух третей покупателей престижной недвижимости составляют собственники среднего и крупного бизнеса, топ-менеджеры и руководители.

Наталия Старунская добавляет, что в основном это семейные люди 35–45 лет с детьми, переезжающие из других городов. Кроме того, среди покупателей есть граждане, получившие значительные выплаты (военные или наследство), а также предприниматели и удаленные специалисты, рассматривающие Краснодар как новую точку опоры и роста бизнеса.

«В моей практике все чаще семьи, которые раньше рассматривали только "хорошую дорогую вторичку", приходят к выводу, что престижное жилье это не про роскошь, а про надежность. Это возможность один раз решить жилищный вопрос и больше к нему не возвращаться. Особенно это важно для клиентов, которые "переросли" проживание в домах массмаркета и стремятся переехать на новый уровень. Для них "элитка" — это про спокойствие во всем и сервис под ключ. Возможность передать это статусное жилье детям — тоже немаловажный аргумент. Краснодар взрослеет как рынок. И сегмент престижного жилья — показатель этой зрелости»,— считает эксперт.

Нишевый характер

По словам Юлии Мошкиной, в краткосрочной перспективе (2026–2027 годы) значительного роста сегмента престижного жилья в Краснодаре не ожидается. Рынок, вероятнее всего, сохранит нишевый характер без появления масштабных премиальных проектов.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе развитие возможно при условии улучшения городской инфраструктуры, роста деловой активности и возвращения девелоперов к формированию качественных премиальных проектов. Однако даже в этом случае Краснодар, скорее всего, останется второстепенным элитным рынком по сравнению с курортными городами и крупнейшими мегаполисами страны»,— комментирует эксперт.

Ксения Гагарина уверена, что спрос на качественное жилье в центре Краснодара сохранится, а стоимость будет оставаться стабильной с тенденцией к плавному росту. «Это связано с ограниченностью предложения по-настоящему хороших локаций в центре и растущим пониманием ценности жизни в окружении инфраструктуры, безопасности и комфорта. Покупка квартиры бизнес-класса в центре кубанской столицы — это разумное вложение в собственный lifestyle и долгосрочный актив, который будет востребован даже в меняющихся рыночных условиях»,— подчеркивает директор департамента продаж «Инсити девелопмент».

Владимир Трунов прогнозирует умеренное удорожание престижного жилья в Краснодаре в пределах 7–10%. «Спрос останется устойчивым, но более избирательным. То есть будут востребованы только действительно уникальные и особенные проекты, а не просто дома с красивым фасадом и неплохой локацией»,— считает риелтор.

Маргарита Синкевич