Пермский край атаковали беспилотники ВСУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке БПЛА в регионе. По предварительным данным, пострадавших нет. Безопасности жителей ничего не угрожает, подчеркнул чиновник.

Он призвал жителей края «доверять только официальным источникам информации» и не публиковать фото и видео БПЛА. Господин Махонин пояснил, что при распространении такой информации в соцсетях «вы помогаете врагу».

Около 7:00 мск Росавиация сообщила о введении ограничений для аэропорта Перми. Позднее меры отменили.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 151 БПЛА над территорией России. При этом об отражении атаки в Пермском крае ведомство не отчитывалось. Атаку на Севастополь местные власти сочли одной из самых массированных. В аэропорту Екатеринбурга ненадолго вводили ограничения. В Краснодарском крае начался пожар на НПЗ.