В аэропорту Екатеринбурга на две минуты ввели ограничения на полеты

В Росавиации в 7:24 мск сообщили о вводе ограничений на прием и выпуск и самолетов в аэропорту Екатеринбурга. Через две минуты, в 7:26, пресс-служба ведомства сообщила о снятии временных мер.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Ночью в ведомстве сообщали о вводе ограничений для аэропортов Перми, Уфы, Ижевска, Нижнекамска, а накануне вечером — о вводе мер для Сочи, Геленджика и Краснодара. Также закрывались аэропорты Тамбова, Казани, Ульяновска и Пензы. Ночью они возобновили работу.