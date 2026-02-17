Развожаев: силы ПВО отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь

Над Севастополем за ночь сбили более 24 беспилотников. Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время, заявил губернатор Михаил Развожаев. Пострадал один ребенок.

Господин Развожаев рассказал, что на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в частном доме. На улице Гоголя упавшая часть БПЛА сдетонировала во дворе, в трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла. Также повреждено «большое количество автомобилей». В ТСН СНТ «Прогресс» во дворах нашли обломки БПЛА, повреждены газовые трубы.

О крупной атаке дронов накануне также сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он предположил, что авианалет в выходные стал самым масштабным среди всех российских регионов с начала СВО.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью силы ПВО сбили в общей сложности 151 БПЛА над пятью российскими регионами.