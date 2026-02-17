Силы ПВО за ночь сбили над Россией 151 БПЛА

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 38 беспилотников самолетного типа над Крымом, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 18 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре БПЛА — над Брянской областью, один — над Курской областью, 50 БПЛА — над акваторией Черного моря, 29 — над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА на поселок Ильский пострадали два человека. Упавшие фрагменты беспилотника повредили четыре частных дома, два из них загорелись. В Севастополе пострадал ребенок, в трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.