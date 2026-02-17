В сторону Крыма и из него задерживаются 16 поездов

В сторону Крыма и из него из-за временной приостановки движения на Крымском мосту задерживаются 16 поездов «Таврия». Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

По данным на 08:00, в сторону Крыма задерживаются восемь поездов. Они следуют из Санкт-Петербурга, Кисловодска, Москвы, Адлера и Перми. Минимальное время опоздания составляет 3 часа, максимальное — 9,5 часа.

Из Крыма задерживаются восемь поездов. Составы направляются в Москву, Адлер, Санкт-Петербург и Кисловодск. Минимальное время опоздания составляет 4 часа, максимальное — 10 часов.

«Время задержки в пути может измениться. Пассажиры поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина