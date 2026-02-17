В Севастополе при атаке БПЛА пострадал ребенок

Ночью в Севастополе сбили более 24 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он назвал это одной из самых продолжительных атак за последнее время. Пострадал девятилетний мальчик — ему осколками посекло ноги, он госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

На улице Гоголя упавшая боевая часть сбитого дрона сдетонировала во дворе. В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество машин, рассказал господин Развожаев.

В ТСН СНТ «Прогресс» зафиксированы повреждения газовых труб. В районе Фиолентовского шоссе на территории двух СНТ нашли фрагменты от сбитых БПЛА, выбиты стекла в частных домах.