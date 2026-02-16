Богомаз: атака БПЛА на Брянскую область стала самой мощной в России с начала СВО

В выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры.

«Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — написал он в Telegram.

Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

В воскресенье господин Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили в Брянской области 120 дронов.