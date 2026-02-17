В районе стадиона академии ФК «Краснодар» нашли обломки БПЛА

В Краснодаре фрагменты беспилотника обнаружили в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Маргарита Синкевич

Пострадавших в этом районе нет, инфраструктура не повреждена. На территории академии сейчас выставлено оцепление, на месте работают оперативные и специальные службы.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Жителей оперативно госпитализировали. В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. В результате атаки БПЛА также произошло возгорание на Ильском НПЗ.

Этой ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина