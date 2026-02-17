Над Черным морем и Кубанью сбили 68 БПЛА

Над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края суммарно уничтожили 68 беспилотников. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб со ссылкой на Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи 17 февраля дежурными средствами ПВО над регионами РФ был уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. 50 БПЛА сбили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря, а 18 — над Краснодарским краем.

Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два человека. Раненых жителей оперативно госпитализировали.

В результате атаки БПЛА на Севастополь пострадал один ребенок. Его доставили в детскую больницу. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Алина Зорина