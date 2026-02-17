В ходе проверок ПНИ Кузбасса обнаружены продукты с истекшим сроком годности

В ходе внеплановых проверок психоневрологических интернатов (ПНИ) Кузбасса, инициированных главой региона Ильей Середюком, выявлен ряд нарушений. Среди них — случаи хранения продуктов с истекшим сроком годности, отсутствия своевременного ремонта рециркуляторов, дефицита средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали в правительстве Кемеровской области.

Специалисты регионального министерства труда и соцзащиты вместе с общественниками проверили все 12 ПНИ Кузбасса. Их интересовало качество обслуживания постояльцев — состояние жилых комнат, уровень питания, лекарственное обеспечение.

Выявленные нарушения будут устранены в ближайшее время, заверили в областном правительстве. В течение этого года региональный минтруд намерен провести аттестацию семи директоров ПНИ.

Как писал «Ъ-Сибирь», 29 января минтруд Кузбасса сообщил о смерти девяти пациентов ПНИ в Прокопьевске. СКР по региону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц). Илья Середюк пообещал открытое разбирательство произошедшего и поручил минтруду дважды в год проводить комплексное обследование пациентов ПНИ.

Михаил Кичанов