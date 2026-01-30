Посмертные меры воздействия

На следующий день после сообщения о смерти девяти постояльцев психоневрологического интерната (ПНИ) Прокопьевска его директор Елена Морозова была отстранена от должности на время следствия. Накануне было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате, где после вспышки инфекции гриппа скончались пациенты. Ситуация на контроле и у других федеральных надзорных ведомств. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк созвал общественный совет по ситуации в Прокопьевском ПНИ и попросил его участников подготовить предложения по недопущению подобных трагедий в будущем. Эксперты отметили такие проблемы подобных учреждений как недостаток общественного контроля и нехватка персонала.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял решение отстранить от должности директора ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» (ПНИ) Елену Морозову. Накануне министерство труда и социальной защиты области сообщило о смерти девяти постояльцев учреждения, где неделей ранее был введен карантин из-за вспышки гриппа. «Она — заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении»,— сказал глава региона Илья Середюк.

Как писал «Ъ», 29 января Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход его расследования находится на контроле областной прокуратуры.

30 января министр здравоохранения региона Андрей Тарасов сообщил, что в областные больницы попал 51 постоялец Прокопьевского ПНИ. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще 41 пациент — в состоянии средней степени тяжести. В ходе исследований у 28 пациентов обнаружили стрептококк и гемофильную палочку. По данным министра труда и социальной политики области Натальи Чайки, утром 30 января в ПНИ находилось 448 человек. Все постояльцы, у кого не было противопоказаний, по ее словам, ранее были привиты от гриппа.

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина сообщила, что во всех психоневрологических интернатах региона пройдут проверки, всего их 13 (в общей сложности 3899 коек, фактически заняты 3884).

Министры привели эти данные на заседании общественного совета по ситуации в Прокопьевском ПНИ, созванного Ильей Середюком. Для участия в нем были приглашены чиновники, представители профсоюзов, ветеранских и других общественных организаций, областной Общественной палаты и СМИ. Губернатор не стал давать оценку случившемуся до завершения работы комиссии министерства труда и социальной защиты Кузбасса и следственных органов. Он призвал собравшихся предложить меры для предотвращения подобных инцидентов.

Председатель общественного совета при минтруда, председатель отраслевой профсоюзной организации Людмила Суркова заявила, что ПНИ «все годы является сложным учреждением». В числе проблем она назвала невысокий уровень зарплат и, как следствие, недокомплект персонала.

Член совета по вопросам попечительства в социальной сфере региона Ирина Федорова охарактеризовала произошедшее «частью сбоя системы», вызванного централизацией — переводом учреждений соцзащиты, школ и больниц из собственности муниципалитетов в собственность государства в лице региональной власти. Она напомнила, что пока эти объекты находились под контролем местного самоуправления, «заместитель главы муниципалитета или руководитель профильного управления каждую неделю или месяц посещали вверенные им учреждения и были в курсе ситуации».

По ее мнению, предотвратить подобные случаи можно общественным контролем, какой уже работает в системе школьного образования в виде родительских комитетов и общественных советов, а также с помощью общественной аттестации руководителей учреждений соцзащиты.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2003 года учредителями Прокопьевского ПНИ являются органы управления Кемеровской области: первые девять лет — комитет по управлению государственным имуществом, затем — министерство труда и социальной защиты.

Илья Середюк, в свою очередь, пообещал открытое разбирательство произошедшего в ПНИ. По итогам заседания он поручил дважды в год проводить комплексное обследование пациентов учреждений такого профиля. Кроме того, будет открыта круглосуточная горячая линия по работе специалистов социальной сферы, чтобы «фиксировать сигналы от людей и оперативно на них реагировать».

Одновременно в Кузбассе продолжается расследование другой трагедии — девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка в конце декабря - начале января. Минздрав региона сообщал, что у погибших детей была внутриутробная инфекция. В ходе расследования уголовного дела о халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) были задержаны главврач Новокузнецкой ГКБ №1 Виталий Херасков и руководитель отделения реанимации новорожденных Алексей Эмих.

Альберт Константинов; Игорь Лавренков, Кемерово