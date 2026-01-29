ПНИ с летальным исходом

О смерти в январе девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске 29 января сообщило министерство труда и социальной защиты Кузбасса. Несколькими днями раньше стало известно о массовом заражении гриппом в учреждении. Следственный комитет России начал расследование дела по ч. 3 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова возглавит комиссию по проверке интерната. На особый контроль ситуацию возьмет и омбудсмен Татьяна Москалькова. Одновременно в регионе продолжается расследование гибели девяти младенцев в период новогодних каникул в роддоме Новокузнецка.

Комиссия Росздравнадзора во главе с его руководителем Анной Самойловой проведет проверку психоневрологического интерната (ПНИ) Прокопьевска (Кемеровская область), сообщили в ведомстве 29 января, после того как стало известно о смерти девяти постояльцев учреждения.

Ранее, 24 января, сообщалось о массовом заражении гриппом в ПНИ Прокопьевска. По данным медиков, положительными оказались пробы у 46 человек, симптомы у них отсутствовали. Еще у двух постояльцев выявили внебольничную пневмонию. Заболевших госпитализировали в инфекционные отделения различных больниц.

Первоначально Следственный комитет России (СКР) возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей (ч. 3 ст. 236 УК РФ, наказание по ней — до двух лет колонии). Однако, после того, как появились официальные данные о смерти девяти постояльцев ПНИ, дело было переквалифицировано на более тяжкую, 3-ю часть той же статьи. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

«Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения в интернате создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции. К настоящему времени зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев»,— рассказали в управлении СКР по региону.

Сообщается, что сотрудников интерната допросили, при обыске изъяты документы о медобслуживании постояльцев, соблюдении санитарных норм, штате работников. Чтобы установить, связаны ли смерти пациентов с инфекцией или действиями персонала, проведут ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

Источники «Ъ-Сибирь» не исключают, что грипп мог усугубить уже имеющиеся у постояльцев интерната проблемы со здоровьем.

Согласно заключению патологоанатомов, которое приводит минтруда и соцзащиты Кузбасса, семь пациентов умерли от сердечной недостаточности, болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Экспертиза для выявления причин смерти еще двух постояльцев, 73-летней женщины и 19-летнего молодого человека, пока не готова.

Как рассказали в прокуратуре, проверка выявила в учреждении факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований, руководителю интерната внесли соответствующее представление.

«Информация о произошедшем в психоневрологическом интернате Прокопьевска тяжелая. Речь идет о тяжело больных людях и человеческих жизнях,— написал 29 января в своем Тelegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.— Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведем штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности. Примем конкретные решения как по этой ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений в целом».

По информации губернатора, в Прокопьевск направлена дополнительная медицинская бригада из областной больницы.

«Тем, кто сейчас нуждается в медицинской помощи, будет оказано внимание. Сделаем все, чтобы каждый человек получил необходимую поддержку",— сказал господин Середюк.

«Гибель людей, тем более при таких обстоятельствах, всегда затрагивает сердца наши; не только профессиональная обязанность прокуроров, сотрудников правоохранительных органов — установить жесткий контроль, наказать виновных в этой ситуации, но и, конечно разобраться, как могла создаться эта ситуация, какие предпосылки, кто виновен в том, что столько времени никто не замечал того, что угроза уже становится реальной»,— заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она пообещала, что возьмет ситуацию с ПНИ на особый контроль.

В начале года в Кузбассе произошла другая трагедия — девять младенцев погибли в роддоме Новокузнецка. Расследуется уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Оно получило большой общественный резонанс. Были задержаны главврач Новокузнецкой ГКБ № 1 Виталий Херасков и руководитель отделения реанимации новорожденных Алексей Эмих. Минздрав региона сообщал, что у погибших детей была внутриутробная инфекция. По решению суда на 90 суток была приостановлена деятельность акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1.

