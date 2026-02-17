Глава совета директоров Hyatt Hotels уйдет с поста из-за связей с Эпштейном

Исполнительный председатель совета директоров Hyatt Hotels Томас Прицкер объявил об уходе с должности, признав «ужасную ошибку» в поддержании контактов с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном и его сообщницей Гилейн Максвелл.

В письме совету директоров 75-летний Прицкер сообщил, что не будет баллотироваться на переизбрание в 2026 году. Томас Прицкер занимал пост исполнительного председателя с 2004 года.

«Разумное управление также подразумевает защиту компании Hyatt, особенно в контексте моих связей с Джеффри Эпштейном и Гилейн Максвелл, о чем я глубоко сожалею. Я проявил ужасную осмотрительность, поддерживая с ними контакт, и нет оправдания тому, что я не дистанцировался от них раньше»,— сообщается в заявлении господина Прицкера (цитата по Reuters).

После обнародования файлов по делу финансиста, генеральный прокурор США Пэм Бонди составила список из более чем 300 известных персон, которые упоминаются в материалах по делу Джеффри Эпштейна. В частности, в списке указаны имена действующего президента США Дональда Трампа, бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель, основателя Microsoft Билла Гейтса и других.

