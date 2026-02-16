Генпрокуратура США опубликовала имена 300 известных персон из дела Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 известных персон, которые упоминаются в файлах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Письмо предназначалось для лидеров Конгресса США, пишет The New York Post.

В списке указаны имена действующего президента США Дональда Трампа, бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель, основателя Microsoft Билла Гейтса, актера Роберта Де Ниро, режиссера Вуди Аллена и певицы Бейонсе.

По словам Пэм Бонди, несколько человек из опубликованного списка находились в «активном прямом контакте» с Джеффри Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл. Другие упоминались «в части документов, в числе которых сообщения СМИ».

