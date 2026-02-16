Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура США опубликовала имена 300 известных персон из дела Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала список из более чем 300 известных персон, которые упоминаются в файлах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Письмо предназначалось для лидеров Конгресса США, пишет The New York Post.

В списке указаны имена действующего президента США Дональда Трампа, бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель, основателя Microsoft Билла Гейтса, актера Роберта Де Ниро, режиссера Вуди Аллена и певицы Бейонсе.

По словам Пэм Бонди, несколько человек из опубликованного списка находились в «активном прямом контакте» с Джеффри Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл. Другие упоминались «в части документов, в числе которых сообщения СМИ».

Подробнее — в материале «Ъ» «Чету Клинтон подвели под присягу».

Новости компаний Все