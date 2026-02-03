Чету Клинтон подвели под присягу

Экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари согласились дать показания по «делу Эпштейна» в Палате представителей Конгресса США. Решение было принято вслед за тем, как комитет по надзору пригрозил обвинить их в неуважении к Конгрессу из-за многомесячных попыток избежать этой процедуры. Сами экс-президент и бывшая первая леди, правда, объясняют свою позицию желанием создать прецедент, который будет применяться ко всем, включая действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Однако новые материалы из дела скандального финансиста показывают, что пока бывший президент находится в более уязвимом положении, чем действующий.

Решение Билла Клинтона и его жены Хиллари дать показания в Конгрессе положило конец их противостоянию с главой комитета по надзору республиканцем Джеймсом Комером. Впервые комитет обратился к чете с просьбой добровольно предоставить документы и записи, касающиеся их связей с покойным экс-финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними, еще 5 августа 2025 года. Этот запрос остался без ответа. Тогда в сентябре Клинтонам были направлены обязательные к исполнению повестки о даче показаний. С этого момента начался торг.

Сначала Клинтоны заявляли о политической мотивированности комитета и пытались юридически оспорить его действия, затем стали выдвигать условия, на которых готовы к сотрудничеству. Так, Хиллари настаивала на письменных показаниях, а Билл — на четко очерченном списке вопросов, из которого предлагалось исключить темы, касающиеся его частной жизни.

В итоге Джеймс Комер пригрозил обвинить супругов в неуважении к Конгрессу. Соответствующие резолюции уже были внесены на рассмотрение, а итоговое голосование должно было состояться позднее на этой неделе. Его исход выглядел предрешенным: подавляющее большинство членов комитета (он насчитывает 47 человек — 26 республиканцев и 21 демократ), включая девять однопартийцев Билла Клинтона, были готовы поддержать санкции.

В случае признания виновными Клинтонам грозили бы штраф до $100 тыс. и до года лишения свободы.

Впрочем, риск санкций по-прежнему сохраняется: экс-президент и его жена должны будут дать показания под присягой, и, если они солгут или откажутся отвечать на чувствительные вопросы, комитет может вернуться к отложенным резолюциям.

О решении Клинтонов дать показания господин Комер узнал из СМИ: адвокаты супругов сначала сообщили об этом журналистам. Об этом он заявил на заседании комитета в понедельник, указав, что формат процедуры пока не согласован. Позднее пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья в соцсети Х обвинил Джеймса Комера в недобросовестном ведении переговоров. «Бывший президент и бывший госсекретарь будут там. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применим ко всем»,— написал он.

Вызов экс-президента на допрос в Конгресс действительно является редким прецедентом для американской политики.

Вероятно, соглашаясь на дачу показаний под присягой, Билл Клинтон рассчитывает, что следующим на очереди окажется действующий президент Дональд Трамп, имя которого также не раз фигурировало в рассекреченных Минюстом США документах.

Теоретически такая возможность существует: демократы в комитете по надзору указывали, что в случае согласия Билла Клинтона аналогичная процедура должна быть применена и к господину Трампу по принципу равенства.

Пока, однако, каких-либо обвинений в адрес Дональда Трампа не предъявлено: он не получал повесток и официально не уклонялся от раскрытия своих отношений со скандальным экс-финансистом. Хотя его самого и администрацию неоднократно критиковали за попытки приуменьшить значение «файлов Эпштейна» или скрыть документы, официальных подтверждений этому найдено не было. По версии самого президента США, он разорвал отношения с Джеффри Эпштейном много лет назад после конфликта из-за попыток последнего переманить персонал из поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

В адрес Билла Клинтона также не выдвинуто официальных обвинений, однако его контакты с Эпштейном выглядят более тесными.

Так, после ухода с поста экс-президент совершил как минимум 26 перелетов на частном самолете Джеффри Эпштейна в период с 2001 по 2003 год. Была обнаружена запись в книге поздравлений Эпштейна от 2003 года, где Билл Клинтон говорит о «дружеской солидарности» с экс-финансистом.

Сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, отбывающая длительный тюремный срок, называла господина Клинтона своим другом. Обнародованы и фотографии, на которых бывший президент запечатлен не только в доме Джеффри Эпштейна, но и в его джакузи. Кроме того, Эпштейн и его помощники неоднократно бывали в Белом доме во время президентского срока Билла Клинтона. Неясным остается вопрос, бывал ли он на острове экс-финансиста. Сам экс-президент отрицает столь тесные связи с Джеффри Эпштейном и утверждает, что на тот момент не знал о его преступной деятельности.

Потенциальной точкой перелома для обоих политиков может стать решение Гислейн Максвелл дать показания комитету Конгресса. Предварительно она может выступить 9 февраля, однако пока неясно, согласится ли она свидетельствовать по существу или воспользуется пятой поправкой и откажется от ответов, которые могут навредить ей самой.

