Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чету Клинтон подвели под присягу

Экс-президент США и его супруга дадут показания в Конгрессе по «делу Эпштейна»

Экс-президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари согласились дать показания по «делу Эпштейна» в Палате представителей Конгресса США. Решение было принято вслед за тем, как комитет по надзору пригрозил обвинить их в неуважении к Конгрессу из-за многомесячных попыток избежать этой процедуры. Сами экс-президент и бывшая первая леди, правда, объясняют свою позицию желанием создать прецедент, который будет применяться ко всем, включая действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Однако новые материалы из дела скандального финансиста показывают, что пока бывший президент находится в более уязвимом положении, чем действующий.

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон

Фото: Reuters, File Photo / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон

Фото: Reuters, File Photo / Reuters

Решение Билла Клинтона и его жены Хиллари дать показания в Конгрессе положило конец их противостоянию с главой комитета по надзору республиканцем Джеймсом Комером. Впервые комитет обратился к чете с просьбой добровольно предоставить документы и записи, касающиеся их связей с покойным экс-финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними, еще 5 августа 2025 года. Этот запрос остался без ответа. Тогда в сентябре Клинтонам были направлены обязательные к исполнению повестки о даче показаний. С этого момента начался торг.

Сначала Клинтоны заявляли о политической мотивированности комитета и пытались юридически оспорить его действия, затем стали выдвигать условия, на которых готовы к сотрудничеству. Так, Хиллари настаивала на письменных показаниях, а Билл — на четко очерченном списке вопросов, из которого предлагалось исключить темы, касающиеся его частной жизни.

В итоге Джеймс Комер пригрозил обвинить супругов в неуважении к Конгрессу. Соответствующие резолюции уже были внесены на рассмотрение, а итоговое голосование должно было состояться позднее на этой неделе. Его исход выглядел предрешенным: подавляющее большинство членов комитета (он насчитывает 47 человек — 26 республиканцев и 21 демократ), включая девять однопартийцев Билла Клинтона, были готовы поддержать санкции.

В случае признания виновными Клинтонам грозили бы штраф до $100 тыс. и до года лишения свободы.

Впрочем, риск санкций по-прежнему сохраняется: экс-президент и его жена должны будут дать показания под присягой, и, если они солгут или откажутся отвечать на чувствительные вопросы, комитет может вернуться к отложенным резолюциям.

О решении Клинтонов дать показания господин Комер узнал из СМИ: адвокаты супругов сначала сообщили об этом журналистам. Об этом он заявил на заседании комитета в понедельник, указав, что формат процедуры пока не согласован. Позднее пресс-секретарь Билла Клинтона Анхель Уренья в соцсети Х обвинил Джеймса Комера в недобросовестном ведении переговоров. «Бывший президент и бывший госсекретарь будут там. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применим ко всем»,— написал он.

Вызов экс-президента на допрос в Конгресс действительно является редким прецедентом для американской политики.

Вероятно, соглашаясь на дачу показаний под присягой, Билл Клинтон рассчитывает, что следующим на очереди окажется действующий президент Дональд Трамп, имя которого также не раз фигурировало в рассекреченных Минюстом США документах.

Теоретически такая возможность существует: демократы в комитете по надзору указывали, что в случае согласия Билла Клинтона аналогичная процедура должна быть применена и к господину Трампу по принципу равенства.

Пока, однако, каких-либо обвинений в адрес Дональда Трампа не предъявлено: он не получал повесток и официально не уклонялся от раскрытия своих отношений со скандальным экс-финансистом. Хотя его самого и администрацию неоднократно критиковали за попытки приуменьшить значение «файлов Эпштейна» или скрыть документы, официальных подтверждений этому найдено не было. По версии самого президента США, он разорвал отношения с Джеффри Эпштейном много лет назад после конфликта из-за попыток последнего переманить персонал из поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

В адрес Билла Клинтона также не выдвинуто официальных обвинений, однако его контакты с Эпштейном выглядят более тесными.

Так, после ухода с поста экс-президент совершил как минимум 26 перелетов на частном самолете Джеффри Эпштейна в период с 2001 по 2003 год. Была обнаружена запись в книге поздравлений Эпштейна от 2003 года, где Билл Клинтон говорит о «дружеской солидарности» с экс-финансистом.

Что выяснилось после публикации 3 млн страниц из «файлов Эпштейна»

Сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, отбывающая длительный тюремный срок, называла господина Клинтона своим другом. Обнародованы и фотографии, на которых бывший президент запечатлен не только в доме Джеффри Эпштейна, но и в его джакузи. Кроме того, Эпштейн и его помощники неоднократно бывали в Белом доме во время президентского срока Билла Клинтона. Неясным остается вопрос, бывал ли он на острове экс-финансиста. Сам экс-президент отрицает столь тесные связи с Джеффри Эпштейном и утверждает, что на тот момент не знал о его преступной деятельности.

Потенциальной точкой перелома для обоих политиков может стать решение Гислейн Максвелл дать показания комитету Конгресса. Предварительно она может выступить 9 февраля, однако пока неясно, согласится ли она свидетельствовать по существу или воспользуется пятой поправкой и откажется от ответов, которые могут навредить ей самой.

Вероника Вишнякова

Фотогалерея

Какой он — Билл

Предыдущая фотография
«Я почерпнул из рассказов моих дяди, тети и бабушки с дедушкой, что никто не совершенен, но тем не менее большинство людей — хорошие»&lt;br>42-й президент США Уильям (Билл) Джефферсон Блайт III родился 19 августа 1946 года в городе Хоуп штата Арканзас в США. Его отец погиб в автокатастрофе за несколько месяцев до рождения сына. Когда мальчику было четыре года, мать повторно вышла замуж за Роджера Клинтона, чью фамилию и получил Билл

«Я почерпнул из рассказов моих дяди, тети и бабушки с дедушкой, что никто не совершенен, но тем не менее большинство людей — хорошие»
42-й президент США Уильям (Билл) Джефферсон Блайт III родился 19 августа 1946 года в городе Хоуп штата Арканзас в США. Его отец погиб в автокатастрофе за несколько месяцев до рождения сына. Когда мальчику было четыре года, мать повторно вышла замуж за Роджера Клинтона, чью фамилию и получил Билл

Фото: Reuters

Будущий президент хорошо учился в школе, играл на саксофоне и руководил школьной джазовой группой. По воспоминаниям самого Билла Клинтона, однажды на слете бойскаутов ему пожал руку 35-й президент США Джон Кеннеди — впоследствии господин Клинтон неоднократно будет подчеркивать схожесть их взглядов и политики&lt;br>На фото слева направо: Билл Клинтон, его мать Вирджиния и сводный брат Роджер

Будущий президент хорошо учился в школе, играл на саксофоне и руководил школьной джазовой группой. По воспоминаниям самого Билла Клинтона, однажды на слете бойскаутов ему пожал руку 35-й президент США Джон Кеннеди — впоследствии господин Клинтон неоднократно будет подчеркивать схожесть их взглядов и политики
На фото слева направо: Билл Клинтон, его мать Вирджиния и сводный брат Роджер

Фото: Reuters

Будущий президент поступил в Джорджтаунский университет на специальность «международные отношения», окончил его в 1968 году. После этого он получил стипендию имени Родса на обучение в Оксфордском университете, а когда вернулся в США, поступил на юридический факультет Йельского университета

Будущий президент поступил в Джорджтаунский университет на специальность «международные отношения», окончил его в 1968 году. После этого он получил стипендию имени Родса на обучение в Оксфордском университете, а когда вернулся в США, поступил на юридический факультет Йельского университета

Фото: AP

После обучения в университетах Клинтон вернулся в Арканзас и преподавал право в университете штата. В 1974 году в возрасте 28 лет он баллотировался в конгрессмены от демократов, но проиграл выборы

После обучения в университетах Клинтон вернулся в Арканзас и преподавал право в университете штата. В 1974 году в возрасте 28 лет он баллотировался в конгрессмены от демократов, но проиграл выборы

Фото: AP / Jon Pierre Lasseigne

«Я женился на своем лучшем друге»&lt;br> Еще во время учебы в Йеле Билл Клинтон познакомился со своей будущей женой Хиллари. Они поженились в 1975 году, в 1980-м у них родилась дочь Челси. Когда Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты в 2016 году, муж активно поддерживал ее, участвуя в избирательной кампании по всей стране

«Я женился на своем лучшем друге»
Еще во время учебы в Йеле Билл Клинтон познакомился со своей будущей женой Хиллари. Они поженились в 1975 году, в 1980-м у них родилась дочь Челси. Когда Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты в 2016 году, муж активно поддерживал ее, участвуя в избирательной кампании по всей стране

Фото: AP / Donald R. Broyles

«Хотите жить как республиканцы — голосуйте как демократы»&lt;br> В 1978 году Билл Клинтон был избран губернатором Арканзаса и стал самым молодым главой региона в США. На следующих выборах он проиграл, но вновь вернулся на этот пост в 1982 году. Позднее Клинтон еще трижды выиграл выборы в штате. В 1986 году он впервые в новой истории Арканзаса получил мандат на четырехлетний губернаторский срок

«Хотите жить как республиканцы — голосуйте как демократы»
В 1978 году Билл Клинтон был избран губернатором Арканзаса и стал самым молодым главой региона в США. На следующих выборах он проиграл, но вновь вернулся на этот пост в 1982 году. Позднее Клинтон еще трижды выиграл выборы в штате. В 1986 году он впервые в новой истории Арканзаса получил мандат на четырехлетний губернаторский срок

Фото: AP / Stephan Savoia

В Арканзасе Билл Клинтон провел реформу системы образования, установил налоговые льготы для промышленников. В 1986–1987 годах занимал пост председателя Национальной ассоциации губернаторов США — это сделало его политиком общенационального масштаба. Тогда же он решил участвовать в президентской гонке

В Арканзасе Билл Клинтон провел реформу системы образования, установил налоговые льготы для промышленников. В 1986–1987 годах занимал пост председателя Национальной ассоциации губернаторов США — это сделало его политиком общенационального масштаба. Тогда же он решил участвовать в президентской гонке

Фото: Reuters

«Пост президента во многом схож с должностью директора кладбища. У тебя под началом столько людей, и никто тебя не слушает»&lt;br> В 1992 году съезд Демократической партии избрал Билла Клинтона своим кандидатом на пост президента США. В ноябре 1992 года молодой политик сумел обойти республиканца Джорджа Буша-старшего и независимого кандидата Росса Перо. Через четыре года господин Клинтон был переизбран&lt;br>На фото: Билл Клинтон играет на саксофоне на одной из встреч с избирателями в ходе своей предвыборной кампании

«Пост президента во многом схож с должностью директора кладбища. У тебя под началом столько людей, и никто тебя не слушает»
В 1992 году съезд Демократической партии избрал Билла Клинтона своим кандидатом на пост президента США. В ноябре 1992 года молодой политик сумел обойти республиканца Джорджа Буша-старшего и независимого кандидата Росса Перо. Через четыре года господин Клинтон был переизбран
На фото: Билл Клинтон играет на саксофоне на одной из встреч с избирателями в ходе своей предвыборной кампании

Фото: Reuters

Под управлением Билла Клинтона в США была реформирована система социального обеспечения, ограничена продажа огнестрельного оружия, закреплены экологические нормы производства. При нем впервые за три десятилетия бюджет страны выполнялся с профицитом

Под управлением Билла Клинтона в США была реформирована система социального обеспечения, ограничена продажа огнестрельного оружия, закреплены экологические нормы производства. При нем впервые за три десятилетия бюджет страны выполнялся с профицитом

Фото: AP / Stephan Savoia

Рейтинг популярности Билла Клинтона стал самым высоким среди всех президентов США после Второй мировой войны. В конце второго президентского срока 68% американцев дали положительную оценку его деятельности в качестве главы государства — это выше, чем было у Франклина Рузвельта и Рональда Рейгана. Кроме того, 45% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Клинтона в Овальном кабинете еще один срок

Рейтинг популярности Билла Клинтона стал самым высоким среди всех президентов США после Второй мировой войны. В конце второго президентского срока 68% американцев дали положительную оценку его деятельности в качестве главы государства — это выше, чем было у Франклина Рузвельта и Рональда Рейгана. Кроме того, 45% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Клинтона в Овальном кабинете еще один срок

Фото: AP / Ron Edmonds

Однако решения администрации Билла Клинтона о введении американских воинских контингентов в Сомали, на Гаити, а также расширение НАТО на восток подвергались критике как внутри страны, так и на мировой арене

Однако решения администрации Билла Клинтона о введении американских воинских контингентов в Сомали, на Гаити, а также расширение НАТО на восток подвергались критике как внутри страны, так и на мировой арене

Фото: Reuters

«Лучше поражать мир силой нашего примера, чем примером нашей силы»&lt;br>При посредничестве Билла Клинтона в 1993 году было подписано мирное соглашение между Израилем и Организацией освобождения Палестины, годом позже — аналогичное соглашение между Израилем и Иорданией. В 1995 году при участии США был урегулирован кризис в Боснии и Герцеговине

«Лучше поражать мир силой нашего примера, чем примером нашей силы»
При посредничестве Билла Клинтона в 1993 году было подписано мирное соглашение между Израилем и Организацией освобождения Палестины, годом позже — аналогичное соглашение между Израилем и Иорданией. В 1995 году при участии США был урегулирован кризис в Боснии и Герцеговине

Фото: Reuters

«Мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна — США»&lt;br>Визит Билла Клинтона в Россию в 1995 году запомнился тем, что президенты двух стран сорвали своим смехом официальное выступления по итогам переговоров. Ельцин был доволен встречей и заявил, что все те, кто не верил в успех, провалились. Переводчик перевел слова Ельцина буквально, но в американском английском языке слово «провалиться» (to have a disaster) имеет также значение как «страдать расстройством желудка»

«Мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна — США»
Визит Билла Клинтона в Россию в 1995 году запомнился тем, что президенты двух стран сорвали своим смехом официальное выступления по итогам переговоров. Ельцин был доволен встречей и заявил, что все те, кто не верил в успех, провалились. Переводчик перевел слова Ельцина буквально, но в американском английском языке слово «провалиться» (to have a disaster) имеет также значение как «страдать расстройством желудка»

Фото: AP / Jim McKnight

«Я, может быть, не самый великий из президентов, но никто из них не наслаждался жизнью в Белом Доме так, как я»&lt;br>В конце второго президентского срока вокруг Билла Клинтона разгорелся скандал, связанный с интимной связью президента и молодой сотрудницы Белого дома Моникой Левински (на фото). В ходе судебного разбирательства господин Клинтон отрицал связь с девушкой, но затем признался во лжи

«Я, может быть, не самый великий из президентов, но никто из них не наслаждался жизнью в Белом Доме так, как я»
В конце второго президентского срока вокруг Билла Клинтона разгорелся скандал, связанный с интимной связью президента и молодой сотрудницы Белого дома Моникой Левински (на фото). В ходе судебного разбирательства господин Клинтон отрицал связь с девушкой, но затем признался во лжи

Фото: Reuters

В 1998 году против него был начат процесс импичмента. Билл Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и создании препятствий правосудию. Разбирательство длилось около года, в итоге президент был оправдан Сенатом

В 1998 году против него был начат процесс импичмента. Билл Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и создании препятствий правосудию. Разбирательство длилось около года, в итоге президент был оправдан Сенатом

Фото: Reuters

После окончания президентского срока Билл Клинтон основал собственный благотворительный общественный фонд. Организация занимается вопросами здравоохранения, экономики и глобального изменения климата, а также проблемой детского ожирения. 42-й президент США до сих пор выступает на публичных мероприятиях, дает интервью журналистам и читает лекции в университетах по всему миру как приглашенный гость

После окончания президентского срока Билл Клинтон основал собственный благотворительный общественный фонд. Организация занимается вопросами здравоохранения, экономики и глобального изменения климата, а также проблемой детского ожирения. 42-й президент США до сих пор выступает на публичных мероприятиях, дает интервью журналистам и читает лекции в университетах по всему миру как приглашенный гость

Фото: Reuters

«Если воспоминания становятся важнее, чем мечты, значит, мы стареем»&lt;br>В 2004 году были опубликованы мемуары Билла Клинтона «Моя жизнь» (My Life). В день старта продаж крупнейшие книжные магазины США открылись через минуту после полуночи. Экземпляры, подписанные автором, стали коллекционными, на онлайн-аукционах цена за книгу достигала $700 за штуку при стоимости $35 в магазинах

«Если воспоминания становятся важнее, чем мечты, значит, мы стареем»
В 2004 году были опубликованы мемуары Билла Клинтона «Моя жизнь» (My Life). В день старта продаж крупнейшие книжные магазины США открылись через минуту после полуночи. Экземпляры, подписанные автором, стали коллекционными, на онлайн-аукционах цена за книгу достигала $700 за штуку при стоимости $35 в магазинах

Фото: AP / Mary Altaffer

«Мы не сможем построить наше собственное будущее, если не будем помогать другим строить их будущее»&lt;br>В январе 2010 года после разрушительного землетрясения на Гаити Билл Клинтон вместе с Джорджем Бушем-младшим возглавил фонд помощи пострадавшим. Господин Клинтон выделил на восстановление острова $1,25 млн

«Мы не сможем построить наше собственное будущее, если не будем помогать другим строить их будущее»
В январе 2010 года после разрушительного землетрясения на Гаити Билл Клинтон вместе с Джорджем Бушем-младшим возглавил фонд помощи пострадавшим. Господин Клинтон выделил на восстановление острова $1,25 млн

Фото: Reuters

Билл Клинтон награжден Национальным орденом чести и заслуг (Гаити), орденом Доброй Надежды I степени (ЮАР), орденом Победы Имени Святого Георгия (Грузия). В Приштине (Косово) имя Билла Клинтона получил центральный бульвар. В 2009 году на нем открыли 3,5-метровый памятник бывшему президенту США

Билл Клинтон награжден Национальным орденом чести и заслуг (Гаити), орденом Доброй Надежды I степени (ЮАР), орденом Победы Имени Святого Георгия (Грузия). В Приштине (Косово) имя Билла Клинтона получил центральный бульвар. В 2009 году на нем открыли 3,5-метровый памятник бывшему президенту США

Фото: Reuters

«За долгую жизнь ты можешь наделать ошибок, но если ты учишься на них, то становишься лучше»

«За долгую жизнь ты можешь наделать ошибок, но если ты учишься на них, то становишься лучше»

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 20

«Я почерпнул из рассказов моих дяди, тети и бабушки с дедушкой, что никто не совершенен, но тем не менее большинство людей — хорошие»
42-й президент США Уильям (Билл) Джефферсон Блайт III родился 19 августа 1946 года в городе Хоуп штата Арканзас в США. Его отец погиб в автокатастрофе за несколько месяцев до рождения сына. Когда мальчику было четыре года, мать повторно вышла замуж за Роджера Клинтона, чью фамилию и получил Билл

Фото: Reuters

Будущий президент хорошо учился в школе, играл на саксофоне и руководил школьной джазовой группой. По воспоминаниям самого Билла Клинтона, однажды на слете бойскаутов ему пожал руку 35-й президент США Джон Кеннеди — впоследствии господин Клинтон неоднократно будет подчеркивать схожесть их взглядов и политики
На фото слева направо: Билл Клинтон, его мать Вирджиния и сводный брат Роджер

Фото: Reuters

Будущий президент поступил в Джорджтаунский университет на специальность «международные отношения», окончил его в 1968 году. После этого он получил стипендию имени Родса на обучение в Оксфордском университете, а когда вернулся в США, поступил на юридический факультет Йельского университета

Фото: AP

После обучения в университетах Клинтон вернулся в Арканзас и преподавал право в университете штата. В 1974 году в возрасте 28 лет он баллотировался в конгрессмены от демократов, но проиграл выборы

Фото: AP / Jon Pierre Lasseigne

«Я женился на своем лучшем друге»
Еще во время учебы в Йеле Билл Клинтон познакомился со своей будущей женой Хиллари. Они поженились в 1975 году, в 1980-м у них родилась дочь Челси. Когда Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты в 2016 году, муж активно поддерживал ее, участвуя в избирательной кампании по всей стране

Фото: AP / Donald R. Broyles

«Хотите жить как республиканцы — голосуйте как демократы»
В 1978 году Билл Клинтон был избран губернатором Арканзаса и стал самым молодым главой региона в США. На следующих выборах он проиграл, но вновь вернулся на этот пост в 1982 году. Позднее Клинтон еще трижды выиграл выборы в штате. В 1986 году он впервые в новой истории Арканзаса получил мандат на четырехлетний губернаторский срок

Фото: AP / Stephan Savoia

В Арканзасе Билл Клинтон провел реформу системы образования, установил налоговые льготы для промышленников. В 1986–1987 годах занимал пост председателя Национальной ассоциации губернаторов США — это сделало его политиком общенационального масштаба. Тогда же он решил участвовать в президентской гонке

Фото: Reuters

«Пост президента во многом схож с должностью директора кладбища. У тебя под началом столько людей, и никто тебя не слушает»
В 1992 году съезд Демократической партии избрал Билла Клинтона своим кандидатом на пост президента США. В ноябре 1992 года молодой политик сумел обойти республиканца Джорджа Буша-старшего и независимого кандидата Росса Перо. Через четыре года господин Клинтон был переизбран
На фото: Билл Клинтон играет на саксофоне на одной из встреч с избирателями в ходе своей предвыборной кампании

Фото: Reuters

Под управлением Билла Клинтона в США была реформирована система социального обеспечения, ограничена продажа огнестрельного оружия, закреплены экологические нормы производства. При нем впервые за три десятилетия бюджет страны выполнялся с профицитом

Фото: AP / Stephan Savoia

Рейтинг популярности Билла Клинтона стал самым высоким среди всех президентов США после Второй мировой войны. В конце второго президентского срока 68% американцев дали положительную оценку его деятельности в качестве главы государства — это выше, чем было у Франклина Рузвельта и Рональда Рейгана. Кроме того, 45% опрошенных заявили, что хотели бы видеть Клинтона в Овальном кабинете еще один срок

Фото: AP / Ron Edmonds

Однако решения администрации Билла Клинтона о введении американских воинских контингентов в Сомали, на Гаити, а также расширение НАТО на восток подвергались критике как внутри страны, так и на мировой арене

Фото: Reuters

«Лучше поражать мир силой нашего примера, чем примером нашей силы»
При посредничестве Билла Клинтона в 1993 году было подписано мирное соглашение между Израилем и Организацией освобождения Палестины, годом позже — аналогичное соглашение между Израилем и Иорданией. В 1995 году при участии США был урегулирован кризис в Боснии и Герцеговине

Фото: Reuters

«Мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна — США»
Визит Билла Клинтона в Россию в 1995 году запомнился тем, что президенты двух стран сорвали своим смехом официальное выступления по итогам переговоров. Ельцин был доволен встречей и заявил, что все те, кто не верил в успех, провалились. Переводчик перевел слова Ельцина буквально, но в американском английском языке слово «провалиться» (to have a disaster) имеет также значение как «страдать расстройством желудка»

Фото: AP / Jim McKnight

«Я, может быть, не самый великий из президентов, но никто из них не наслаждался жизнью в Белом Доме так, как я»
В конце второго президентского срока вокруг Билла Клинтона разгорелся скандал, связанный с интимной связью президента и молодой сотрудницы Белого дома Моникой Левински (на фото). В ходе судебного разбирательства господин Клинтон отрицал связь с девушкой, но затем признался во лжи

Фото: Reuters

В 1998 году против него был начат процесс импичмента. Билл Клинтон обвинялся в ложных показаниях суду и создании препятствий правосудию. Разбирательство длилось около года, в итоге президент был оправдан Сенатом

Фото: Reuters

После окончания президентского срока Билл Клинтон основал собственный благотворительный общественный фонд. Организация занимается вопросами здравоохранения, экономики и глобального изменения климата, а также проблемой детского ожирения. 42-й президент США до сих пор выступает на публичных мероприятиях, дает интервью журналистам и читает лекции в университетах по всему миру как приглашенный гость

Фото: Reuters

«Если воспоминания становятся важнее, чем мечты, значит, мы стареем»
В 2004 году были опубликованы мемуары Билла Клинтона «Моя жизнь» (My Life). В день старта продаж крупнейшие книжные магазины США открылись через минуту после полуночи. Экземпляры, подписанные автором, стали коллекционными, на онлайн-аукционах цена за книгу достигала $700 за штуку при стоимости $35 в магазинах

Фото: AP / Mary Altaffer

«Мы не сможем построить наше собственное будущее, если не будем помогать другим строить их будущее»
В январе 2010 года после разрушительного землетрясения на Гаити Билл Клинтон вместе с Джорджем Бушем-младшим возглавил фонд помощи пострадавшим. Господин Клинтон выделил на восстановление острова $1,25 млн

Фото: Reuters

Билл Клинтон награжден Национальным орденом чести и заслуг (Гаити), орденом Доброй Надежды I степени (ЮАР), орденом Победы Имени Святого Георгия (Грузия). В Приштине (Косово) имя Билла Клинтона получил центральный бульвар. В 2009 году на нем открыли 3,5-метровый памятник бывшему президенту США

Фото: Reuters

«За долгую жизнь ты можешь наделать ошибок, но если ты учишься на них, то становишься лучше»

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все