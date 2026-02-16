Банки — не дают, заемщики — не платят

Банки в Ростовской области продолжают наращивать процент отказов в выдаче розничных кредитов. В первом месяце текущего года в услуге было отказано 82,5% обратившихся в кредитные организации жителей Дона. Эксперты связывают это с ухудшением качества заемщиков и нежеланием банков брать на себя риски. Статистика регулятора показывает, что за 11 месяцев прошлого года просроченная задолженность (свыше 90 дней) по розничным кредитам в Ростовской области выросла на 24,3%, достигнув 42 млрд руб., что составляет 10,35% от общего портфеля задолженности. А это уже, по мнению аналитиков, показатель, близкий к критическому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе 2026 года жителям Ростовской области было выдано 40,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 14,7% меньше, чем в декабре прошлого года. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, снижение выдачи потребкредитов как на Дону, так и в целом по России связано, во-первых, с охлаждением спроса на сами кредиты, а во-вторых, с ухудшением качества входящего потока заявителей. «Это вынуждает банки ограничивать выдачу кредитов. Сейчас кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей»,— говорит эксперт.

По данным бюро, в январе 2026 года доля отказов в выдаче розничных кредитов на Дону достигла 82,5%. По сравнению с началом прошлого года данный показатель увеличился на 3,9 процентного пункта (п. п.). В целом по России доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в январе составила 82,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 п. п.

По словам Алексея Волкова, в конце 2025-го — начале 2026 года одобрение банками заявок на розничные кредиты стабилизировалось, но по-прежнему находится на очень низком уровне. Банки, отмечает эксперт, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свои риски. С другой стороны, по мнению господина Волкова, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества.

«В свою очередь, конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) только нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 56%»,— констатирует эксперт.

Как прокомментировал «Review. Ъ — Юг России» глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский, прежде чем обращаться в банк за кредитом, жителям Дона следует хотя бы узнать свой кредитный рейтинг, долговую нагрузку, стаж на последнем месте работы и т. д.

Кредиты не от хорошей жизни

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в декабре 2025 года жители Ростовской области оформили 103,2 тыс. кредитов на 42,1 млрд руб., что на 34% больше, чем в ноябре. По данному показателю регион вошел в топ-5 лидеров России. По данным аналитиков ОКБ, в 2025 году на каждые 100 жителей региона приходилось 25 новых кредитов. В результате было выдано более 1 млн займов на 294 млрд руб.

Согласно статистике НБКИ, в первом месяце этого года на Дону было выдано 26,9 тыс. новых кредитных карт. Это на 27,5% меньше, чем в декабре 2025 года. И такая ситуация по всей стране (–26,3%). В свою очередь объем лимитов по кредитным картам, выданным в январе 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократился по России на 19,7% и составил 92,5 млрд руб. Эксперты НБКИ связывают это с сезонным фактором, но и нежеланием банков рисковать, повышая требования к качеству кредитных историй заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем.

Кстати, в декабре прошлого года средний срок потребительского кредита в Ростовской области составил 2,34 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 38,4%. По динамике роста данного показателя регион занимает вторую строчку среди субъектов федерации, уступая место только Республике Татарстан (38,7%). Рост срока кредита отмечался во всех регионах на протяжении почти всего 2025 года. Таким образом, по мнению Алексея Волкова, банки снижали долговую нагрузку заемщиков в соответствии с жесткими критериями отбора по уровню кредитоспособности.

Средний размер потребительского кредита у жителей Ростовской области в январе 2026 года составлял 126,4 тыс. руб. Это на 18,5% меньше, чем в декабре 2025-го (155,1 тыс. руб.). По данному показателю Ростовская область занимает 24-е место среди российских регионов, где в лидерах традиционно Москва (268,5 тыс. руб.), Санкт-Петербург (228,2 тыс. руб.) и Подмосковье (200 тыс. руб.). Кстати, в соседнем Краснодарском крае средний размер потребкредита в первом месяце этого года составляет 147 тыс. руб., а на Ставрополье — 119,5 тыс. руб.

Снижение среднего размера потребительских кредитов в России после всплеска в декабре прошлого года обусловлено, по мнению экспертов, сезонным фактором. Алексей Волков утверждает, что сегодня спрос на кредиты как в Ростовской области, так и по стране в целом находится на довольно низком уровне, а качество входящего потока заявителей продолжает ухудшаться.

«Граждане с высоким уровнем кредитоспособности в условиях высоких ставок предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения. Поэтому их доля в общей структуре заемщиков сокращается. Все это вынуждает банки снижать аппетит к риску и делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров, ограничению новых выдач и их размеров»,— говорит эксперт НБКИ.

По данным Банка России, сберегательная активность на Дону остается стабильно высокой уже длительное время, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам с начала прошлого года. Так, на 1 октября 2025 года жители региона хранили на текущих счетах и вкладах более 1,2 трлн руб., что превышало показатель 2024 года на 14,2%.

По словам аналитика «Цифры брокер» Дмитрия Вишневского, в сегменте розничного кредитования наблюдается охлаждение спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Процентные ставки в диапазоне 29–31% являются высокими для заемщиков, но в то же время они адекватны текущим целям регулятора по сдерживанию инфляционных рисков и предотвращению перегрева экономики.

«Высокая доля отказов на Дону вызвана ужесточением скоринговых моделей и введением жестких макропруденциальных лимитов Банка России на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой. Банки перешли к стратегии сохранения качества портфеля, массово отказывая заемщикам, чей показатель долговой нагрузки превышает установленные нормы»,— говорит аналитик.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов констатирует, что кредитные ставки по необеспеченным потребкредитам сегодня находятся на уровне 33,9%. «Люди берут кредиты в нынешних условиях не от хорошей жизни. В условиях высокой инфляции и фактической стагнации располагаемых доходов им становится все труднее финансировать даже самые необходимые бытовые расходы. И чтобы сохранить более или менее приемлемый уровень жизни, им часто приходится прибегать к заемным средствам»,— говорит эксперт.

В пресс-службе регулятора заверили, что Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и спрос. С учетом этого, как сообщили в отделении Центробанка по Ростовской области, в 2026 году годовая инфляция снизится до 4–5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем.

Долги растут в прогрессии

На 1 декабря 2025 года просроченная задолженность (свыше трех месяцев) в рознице жителей Ростовской области пред банками достигла 41,65 млрд руб. С начала года она увеличилась на 24,3% (за весь 2024 год — на 14,8%). Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант» со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

В целом по России просроченная задолженность населения перед банками выросла за 11 месяцев 2025 года на 285 млрд руб., или на 24,2%. Кредитные организации в целом по стране с января по ноябрь прошлого года накопили просроченной задолженности в рознице без учета ипотеки на 1,5 трлн руб. Наибольший накопленный объем неплатежей сохраняется у жителей Москвы (129,6 млрд руб.), Московской области (116 млрд руб.) и Краснодарского края (74 млрд руб.).

Общий объем задолженности жителей Дона перед кредиторами на начало декабря прошлого года составлял 402,5 млрд руб., соответственно, доля просрочки — 10,35%. По мнению экспертов, данный показатель близок к критическому. Президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец утверждает, что доля просрочки до 5% — это зеленая зона, от 5 до 10% — желтая, свыше 10% — критические показатели.

«Если мы говорим о снижении доли просрочек в кредитных портфелях банков, то это отход от практики выдачи кредита без конкретного целевого использования и более строгий подход при выборе целевого назначения кредита. В частности, ограничение такого целевого использования, как перекредитование в других банках (что уже говорит о не очень хорошем кредитном состоянии заемщика)»,— говорит господин Козинец.

По его словам, дополнительными инструментами являются ужесточение требований по залогам и поручительствам, более активное внедрение механизма изъятия активов, для приобретения которых выдавался кредит, а также — минимизация выдачи тех кредитов, целевое назначение которых не предполагает приобретение активов, которые можно изъять (кредиты на отпуск, ремонт, какие-то мероприятия и т. п.).

Игорь Додонов считает, что быстрый рост просрочки в портфелях потребительских кредитов банков наблюдается не только в Ростовской области, но и по всей стране, что, по его мнению, не может не вызывать опасения. В то же время, отмечает эксперт, доля просрочки пока все же не достигла критического уровня, а уровень покрытия проблемных кредитов резервами, по мнению Банка России, остается высоким. «При этом жесткие меры регулирования уже приносят свои плоды, ЦБ отмечает ощутимое улучшение качества новых выдач. Так что я полагаю, что кредитные риски будут оставаться на контролируемом уровне»,— говорит аналитик «Финам».

По мнению Дмитрия Вишневского, просроченная задолженность в 41,65 млрд руб. (10,35% от портфеля) сигнализирует о росте рисков, но не является критической для устойчивости системы. «Банки не погрязнут во взысканиях, так как достаточно эффективно управляют этим объемом через рынок цессии. Возможность продажи портфелей проблемных долгов коллекторским агентствам позволяет кредитным организациям оперативно очищать балансы, высвобождать резервы и передавать функции по работе с нерадивыми заемщиками специализированным компаниям. Это минимизирует операционные расходы банков и позволяет им сохранять фокус на своей основной деятельности»,— резюмирует аналитик «Цифры брокер».

Сами себе стали меньше запрещать

В январе этого года жители Ростовской области установили 33,9 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов. Из этого числа: 28,3 тыс. самозапретов было оформлено через портал Госуслуг и 5,5 тыс. — через МФЦ. По количеству установленных самозапретов через Многофункциональные центры Ростовская область входит в тройку лидеров среди российских регионов, уступая только Москве (18,5 тыс.) и Санкт-Петербургу (7,1 тыс.).

Эксперты НБКИ фиксируют существенное сокращение количества обращений граждан за самозапретами в январе 2026 года по сравнению с предыдущими месяцами. Это, по их мнению, может быть связано прежде всего с длинными новогодними праздниками. Алексей Волков считает, что сезонным фактором обусловлено и снижение в январе показателя снятия самозапретов.

«В целом стоит отметить, что расширение с сентября 2025 года способов установления самозапрета на привлечение кредитов за счет многофункциональных центров увеличивает защищенность граждан от потенциальных действий мошенников. В случае МФЦ особое значение имеет простота идентификации личности заемщика, так как еще не все россияне обладают необходимыми навыками, чтобы получить усиленную квалицифированную электронную подпись для снятия самозапрета онлайн. Важно, чтобы заемщики не только чувствовали себя в безопасности, но и могли при необходимости без проблем вернуть себе возможность пользоваться всем спектром финансовых услуг»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ.

В то же время аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что большинство жителей Ростовской области, которые хотели бы воспользоваться функцией самозапретов на кредиты и займы, скорее всего, уже сделали это.

«Население пользуется данной опцией, чтобы в какой-то степени обезопасить себя от ситуаций, когда мошенники оформляют кредиты на посторонних людей без ведома последних»,— говорит аналитик.

Напомним, закон о самозапрете на заключение договоров потребительских займов начал действовать с 1 марта 2025 года. С этой даты все желающие могли воспользоваться данным сервисом на портале «Госуслуги», а с 1 сентября прошлого года установить или снять самозапрет стало возможно через МФЦ.

По данным НБКИ, общее количество установленных самозапретов на привлечение гражданами кредитов и займов в январе 2026 года составило по России 1,02 млн ед., что на 30,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В МФЦ в январе 2026 года было установлено 123,4 тыс. самозапретов (на 52,7% меньше, чем в декабре 2025 года), а через Госуслуги — 899,1 тыс. ед. (на 26% меньше).

По мнению Игоря Додонова, принципиальных различий между установлением самозапретов через МФЦ или Госуслуги нет — вопрос в удобстве. «Например, для пенсионеров, которые часто не очень "дружат" с компьютером или смартфоном, проще для установления самозапрета посетить МФЦ»,— говорит аналитик.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что данный способ «себя обезопасить» от действий мошенников будет и дальше востребован. С другой стороны, по его словам, так как граждане активно продолжают обращаться за кредитами, часть таких ограничений естественным образом будет сниматься в силу тех или иных обстоятельств.

Дмитрий Михеенко