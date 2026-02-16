Lada погоняет китайской тройкой

Самыми раскупаемыми марками новых автомобилей в Краснодарском крае в 2025 году стали отечественные модели Lada и китайские Chery, Haval и Geely. Продажи машин без пробега упали в регионе за год на 21,7%. При этом, по словам участников рынка, доля авто отечественной сборки в прошлом году выросла до 53%. Основным способом покупки автомобиля в России остается кредит, средний размер которого на Кубани в декабре минувшего года достиг 1,6 млн руб. Продажи автомобилей в 2026 году, по словам экспертов, могут как вырасти, так и снизиться — все будет зависеть от ряда факторов, в числе которых — ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства России.

По итогам 2025 года Lada Granta стала лидером продаж среди новых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом «Review. Ъ-Юг России» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат». В прошлом году в регионе было продано 6699 новых автомобилей данной модели, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (8719 штук).

Всего в прошлом году, согласно статистике, на Кубани было реализовано почти 61,9 тыс. новых автомобилей, что на 21,7% меньше, чем годом ранее (79 тыс.). Больше всего продавались машины марки Lada (13,9 тыс.), что на 22,4% меньше, чем в 2024 году. На втором месте по популярности — китайские Chery. Их в Краснодарском крае было реализовано 5,9 тыс., что на 39,1% меньше, чем годом ранее. На третьем месте — автомобили марки Haval, которых в 2025 году на Кубани продали 5,8 тыс. штук (на 32% меньше, чем в 2024-м). Четвертое и пятое места по количеству продаж в прошлом году занимают китайские модели Changan (4,8 тыс.; –31%) и Geely (4 тыс.; –38,1%).

Самыми раскупаемыми моделями новых автомобилей в Краснодарском крае, по данным «Автостата», в 2025 году стали Lada Granta (6,7 тыс.; –23,2% год к году), Lada Vesta (2,8 тыс.; –33,4%), Haval Jolion (2,3 тыс.; –41,6%), Changan UNI-S/CS55 Plus (2,1 тыс.; –2,7%) и Lada Niva Legend (2,1 тыс.; –24,5%).

По словам регионального директора дивизиона Юг ГК «Интерлизинг» Нели Климарчук, в 2025 году на Кубани продажи новых автомобилей сократились на 24% по сравнению с предыдущим годом, а наиболее востребованными моделями были Lada Granta, Chery Arrizo 8 и Geely Preface.

В регионах юга России ситуация плюс-минус одинаковая. Так, по данным «Автостата», в прошлом году в Ростовской области было реализовано 34,2 тыс. новых автомобилей, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (44,6 тыс.). В топ-5 самых продаваемых на Дону марок вошли Lada, Haval, Chery, Geely и Changan. В пятерку самых продаваемых моделей вошли Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva Legend и Changan UNI-S/CS55 Plus. В Ставропольском крае было продано 28,2 тыс. новых машин, что на 16,5% меньше, чем в 2024-м (33,7 тыс. штук). Самая продаваемая марка машины в регионе — Lada. В 2025 году их было продано 12,3 тыс., что на 22,3% меньше, чем годом ранее. По остальным маркам и моделям новых автомобилей, пользующихся популярностью на Ставрополье,— ситуация практически схожа с Ростовской областью и Краснодарским краем, разве что в топ-5 моделей попал Belgee X50, которых продали 743 штуки, что на 62,6% больше, чем в 2024 году. Также небольшую положительную динамику показали продажи Haval Jolion (1068 машин, +0,7 к 2024 году).

Покупатели голосуют рублем

Как рассказал «Review. Ъ-Юг России» владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов, доля машин российской сборки в прошлом году выросла в России до 53% и этот процесс, по его мнению, будет только ускоряться. Сегодня, по словам эксперта, весь российский авторынок контролируют Lada и китайская тройка — Haval, Chery, Geely. Они, по оценке господина Иванова, выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны.

«Российские покупатели голосуют рублем за практичность: растет спрос на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн руб. Кредит остается основным способом покупки для большинства россиян. Сроки растут, средний чек тоже, но субсидии производителей и госпрограммы делают новые машины доступнее. Альтернатива — лизинг, который набирает обороты среди физлиц»,— констатирует Алексей Иванов.

Неля Климарчук рассказывает, что практически все новые автомобили на Кубани приобретаются с помощью заемных средств — около 90–95% от всех сделок. По словам эксперта, в начале 2026 года в регионе зафиксировано существенное снижение числа одобрений выдачи заемных средств на покупку авто. «Вероятнее всего, это связано с ужесточением кредитно-денежной политики из-за высокого уровня задолженности по платежам. Недоступность финансовых инструментов для приобретения автомобилей может также отразиться на объемах реализации новых авто в Краснодарском крае»,— комментирует госпожа Климарчук.

По ее словам, в первом квартале прошлого года средняя цена новых автомобилей на Кубани составляла около 2,9 млн руб., к осени она выросла до 3,3 млн руб., а к декабрю показатель вернулся примерно к уровню начала года. Наибольшее снижение цен к концу прошлого года отмечалось у китайских брендов, таких как Chery и Omoda, а также у отечественных производителей (модель Chery Tiggo 4 Pro потеряла в цене порядка 14,6% — до 2,1 млн руб., Jaecoo J7 подешевел на 9,6%). Кроссовер Lixiang L7 прибавил в цене почти 3%, достигнув прайса в размере 6,9 млн руб., Chery Tiggo 8 Pro Max — 2,5% (3,6 млн руб.).

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщают, что средний размер автокредита по состоянию на последний месяц минувшего года в Краснодарском крае составлял 1,6 млн руб. Рост за год — 12,8% (в декабре 2024 года — 1,4 млн руб.). По показателю среднего размера кредита на покупку авто Кубань замыкает пятерку российских регионов, уступая первенство Москве (2,1 млн руб.), Московской области (1,8 млн руб.), Санкт-Петербургу (1,7 млн руб.) и Ленинградской области (1,6 млн руб.). В России, по данным НБКИ, в декабре 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,5 млн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,7% (в декабре 2024 года — 1,3 млн руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, показатель среднего размера автокредита в России сокращался с середины 2024 года в связи с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании, но после пика снижения в феврале 2025 года восстанавливался умеренными темпами.

«Нынешняя стабилизация среднего чека автокредитов наблюдается на фоне сокращения их выдачи в конце года, свидетельствующего об охлаждении спроса на автокредиты, а также об ухудшении качества входящего потока заявителей»,— комментирует эксперт.

Как рассказывает Алексей Иванов, в настоящее время качественные автомобили с пробегом выпуска 2018–2022 годов стали дефицитом. В связи с этим они практически сравнялись по стоимости с новыми китайскими аналогами. «При этом новая машина дает гарантию, прозрачную историю и господдержку по кредиту. Если финансы позволяют — лучше новая»,— говорит эксперт.

По данным сервиса «Авто.ру. Оценка», в 2025 году средняя стоимость подержанного автомобиля на Кубани снизилась на 7,2% и составила почти 1,9 млн руб. По словам экспертов платформы, в течение года на рынке автомобилей с пробегом фиксировался устойчивый рост активности пользователей. К декабрю количество объявлений увеличилось примерно на треть, в первую очередь за счет частных продавцов, что на фоне общего охлаждения спроса привело к снижению цен до уровня середины 2023 года.

Сильнее всего в Краснодарском крае подешевели автомобили марок Mercedes-Benz, Land Rover и Skoda. В числе моделей с наибольшим снижением средней стоимости — Mercedes-Benz V-Класс (–35,8%, до 7,49 млн руб.), Land Rover Defender (–25,2%, до 7,16 млн руб.) и Skoda Superb (–20%, до 1,12 млн руб.).

Выдача кредитов снизилась на треть

По данным НБКИ, Краснодарский край входит в пятерку российских регионов по объему выданных банками средств на покупку новых авто. Так, за 2025 год на Кубани было выдано автокредитов на сумму 77,4 млрд руб. Снижение по сравнению с 2024 годом составило 32,2% (в 2024 году — 114,2 млрд руб.). В тройку лидеров по данному показателю традиционно входят Москва (144,9 млрд руб.; –32,9% год к году), Московская область (125,1 млрд руб.; –35,2%) и Санкт-Петербург (85,5 млрд руб.; –33,6%). На пятом месте по объему выданных автокредитов в России находится Республика Татарстан (75,2 млрд руб.; –30%).

Всего в минувшем году в России было выдано автокредитов на сумму 1,5 трлн руб., что на 30,3% (или в 1,4 раза) меньше, чем в 2024 году (2,2 трлн руб.). Как считает Алексей Волков, падение выдачи автокредитов в 2025 году является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора. По словам эксперта, этому также способствовало введение макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданами с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует высокая в последнее время доля отказов по заявкам на автокредиты. Поэтому при одобрении автокредитов банки сейчас ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением ПДН не более 50%. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— отмечает господин Волков.

В декабре 2025 года, по данным НБКИ, средний срок автокредита в Краснодарском крае составил 6,35 года. Это на 11,9% больше, чем в декабре 2024 года. По величине среднего срока автокредита Кубань лидирует среди регионов России, опережая Ставропольский край (6,32 года; +8,4% к декабрю 2024-го), Тюменскую область (с ХМАО и ЯНАО) (6,23 года; +10,2%), Республику Башкортостан (6,23 года; +12,2%), а также Волгоградскую область (6,22 года; +8,1%). Наименьший показатель среднего срока автокредитов в Москве (5 лет) и Санкт-Петербурге (5,3 года).

Алексей Волков констатирует, что до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека (самые низкие значения пришлись на начало прошлого года), после чего последовали стабилизация и плавный восстановительный рост.

«Увеличение сроков автокредитования в последнее время позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. Не допуская таким образом превышения 50%-го уровня ПДН»,— говорит эксперт.

Он также отмечает, что сейчас при одобрении автокредитов и их условий (включая сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Это, по мнению Алексея Волкова, позволяет снижать риски просрочек в будущем.

«На юге страны покупатели традиционно выбирают более длинные сроки кредитования из-за зависимости от личного транспорта — здесь климат и инфраструктура делают машину не роскошью, а необходимостью»,— комментирует Алексей Иванов.

Прогнозы на локализацию

Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Виктор Пушкарев считает, что продажи на российском авторынке в 2026 году могут вырасти до 1,5 млн автомобилей, а могут снизиться до 1,2 млн машин. Динамика, по мнению эксперта, будет определяться состоянием российской экономики, которая, в свою очередь, зависит от «ужесточающихся и расширяющихся санкций».

«Закономерно, что и автомобильный бизнес будет существовать в более жестких условиях из-за повышения налогов, тарифов и сборов. На продажи будут продолжать влиять известные всем факторы: ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства России. При этом, если плановый рост ставок утильсбора с 1 января неминуемо приведет к росту цен на автомобили, то эффект воздействия остальных будет зависеть от их изменения в течение года: в позитивном или негативном направлении»,— комментирует господин Пушкарев.

По его оценке, из-за изменений правил расчета утильсбора будет реализован опережающий спрос в объеме 50–60 тыс. автомобилей, и это, вероятно, вызовет заметное снижение продаж в первые месяцы 2026 года.

Базовый прогноз гендиректора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого по объему продаж новых легковых автомобилей на 2026 год — 1,2 млн штук. Он также считает, что основными факторами влияния на объем рынка станут ставка Центробанка, курс рубля, а также скорость перестройки рынка от импорта к локальной сборке автомобилей. В первом квартале текущего года, по прогнозу эксперта, многие бренды не будут располагать достаточными запасами на складах, чтобы устраивать гонку за количеством проданных машин. Практически все значимые на российском авторынке бренды, по словам господина Слуцкого, в следующем году продолжат активно перестраивать свой бизнес на модель локальной сборки.

«По опыту наблюдений, процессы локализации у всех брендов происходят с задержками и заминками. Таким образом, мы не ожидаем масштабного избытка автомобилей на рынке до конца первого полугодия. Ко второй половине года большая часть заявленных к сборке в России производств станет постепенно выходить на рабочую мощность и стабильно наполнять рынок новыми автомобилями. Второе полугодие должно будет взять на себя около 65% объема производства. В целом тотальное замещение импорта локальным производством должно поспособствовать формированию более здорового баланса спроса и предложения на рынке. Импорт официально представленных на российском авторынке брендов и его доля будут с каждым месяцем уменьшаться. Параллельный импорт в новых условиях расчета утильсбора упадет как минимум вдвое, а то и втрое к показателю 2025 года»,— комментирует Роман Слуцкий.

Алексей Иванов считает, что в 2026 году взрывного роста продаж на российском и кубанском рынке автомобилей ждать не следует. Рынок, по его словам, сегодня входит в фазу стабилизации с объемом около 1,3–1,4 млн машин. «Цены вырастут из-за повышения НДС и утильсбора, зато расширится линейка локализованных моделей»,— говорит эксперт.

По словам Нели Климарчук, в 2026 году на Кубани прогнозируется примерно 15-процентный рост рынка лизинга. Этот рост эксперты объясняют низким спросом в 2025 году. «Уровень заключенных лизинговых сделок в текущем году будет напрямую зависеть от изменений ключевой ставки. При ее снижении до 12–14% перспективы у лизинга будут еще шире — до 20–25%»,— говорит эксперт.

Замдиректора департамента продаж Major Александр Николаев уверен, что в 2026 году устойчивое преимущество получат производители, сделавшие ставку на локализацию. «Покупатель, скорее всего, не столкнется с дефицитом, но должен быть готов к новой структуре цен»,— резюмирует автодилер.

Дмитрий Михеенко