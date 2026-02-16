Экс-глава Приморско-Ахтарска заявил о готовности доказать свою правоту в суде

Бывший глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко прокомментировал отставку в личном Telegram-канале и заявил, что готов доказать свою правоту в суде.

«У меня достаточно аргументов и доказательств, чтобы доказать свою позицию. Начался судебный процесс, в котором мне придется доказывать свою правоту. Публичная работа накладывает свои особенности! Мне нечего скрывать, судебный процесс открытый! Мои декларации в открытом доступе»,— написал он.

Экс-чиновник отметил, что главной целью своей работы ставил развитие района. «Без помощи всей команды и поддержки властей региона это было бы невозможно!» — заявил Максим Бондаренко, поблагодарив жителей за поддержку.

По данным прокуратуры, во время руководства районом господин Бондаренко купил три земельных участка общей площадью свыше 3 тыс. кв. м, три жилых дома площадью почти 1,4 тыс. кв. м, нежилое помещение площадью 118,8 кв. м, три автомобиля и снегоболотоход. Сведения о законном происхождении средств на эти покупки отсутствуют. Суд наложил арест на спорное имущество.

В январе прокуратура района добилась отставки Максима Бондаренко за утрату доверия после выявления недостоверных сведений о доходах и конфликта интересов при распоряжении земельными участками. Ранее силовики провели обыск у экс-главы в рамках проверки нарушений при строительстве социального объекта по национальному проекту стоимостью 2 млрд руб.

Алина Зорина