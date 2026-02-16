Инвестбанки поработали с долгом

В 2025 году инвестиционные банки разместили рыночные корпоративные облигации почти на 6,2 трлн руб., обновив рекордный результат предыдущего года почти на треть. Объемы выросли в том числе за счет переоформления кредитных договоров в облигационные выпуски, а также расширения предложения бондов в валюте. Участники рынка ожидают увеличения долгового рынка в наступившем году, однако предпочтения инвесторов будут более избирательными.

В 2025 году инвестиционные банки установили новый рекорд размещения корпоративных облигаций на внутреннем рынке. По данным агентства Cbonds, объем организованных рыночных сделок (без учета размещенных собственных долговых бумаг) достиг 6,17 трлн руб., что на 38% превысило результат, установленный в 2024 году. Первенство сохранил Газпромбанк, хотя по итогам полугодия он занимал второе место, а в третьем квартале откатился на четвертое. Всего за 2025 год банк участвовал в организации 372 выпусков на 1,081 трлн руб. С минимальным отрывом он обошел лидера второго (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года) и третьего (см. “Ъ” от 18 ноября 2025 года) кварталов «ВТБ Капитал Трейдинг» — 323 размещения на 1,078 трлн руб. Замкнул тройку крупнейших организаторов «Сбербанк КИБ», который участвовал в размещении 315 выпусков облигаций на 970 млрд руб.

Ключевыми факторами, обеспечившими рост долгового рынка, являлись значительные потребности в рефинансировании заемщиков и более привлекательные условия по облигациям по сравнению с банковскими кредитами на протяжении большей части года (см. “Ъ” от 15 января), отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. В 2025 году только в Сбербанке корпоративные клиенты перенаправили 372 млрд руб. с традиционных кредитов на облигационные займы. Рынок публичного долга поддерживали ограничения корпоративного кредитования Банком России. К ним можно отнести «ужесточение условий получения статуса заемщика инвестиционного класса, ужесточение риск-весов для отдельных категорий заемщиков, ограничения на кредитование наиболее закредитованных компаний и заемщиков с высокой долговой нагрузкой», перечисляет начальник отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов.

Высокий интерес обеспечивался за счет активного участия в размещениях институциональных инвесторов. По оценке управляющего директора, начальника управления долгового капитала Альфа-банка Артема Старикова, при размещении корпоративных облигаций доля банков в структуре инвесторов составляет около 40%. «Инвесторская база шире, отсутствуют ковенанты. Все это позволяет эмитентам занимать через облигации на более гибких условиях, включая уровень ставки, дюрацию и объем выпуска»,— отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности компании «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова. В Сбербанке оценили положительный эффект от замещения кредитов более дешевыми бондами в 1,8 млрд руб.

Одной из главных особенностей минувшего года стало значительное расширение сегмента валютных облигаций, которые ранее были представлены в основном выпусками, номинированными в юанях.

По оценке БК «Регион», за минувший год состоялось почти 100 выпусков в эквиваленте 1,88 трлн руб., в 2,7 раза выше результата 2024 года. Почти 60% от общего объема были размещены в долларах США, 38% — в юанях. Такие бумаги позволяют эмитентам-экспортерам привлекать средства на более выгодных условиях, нежели при рублевых размещениях. Как отмечает Эдуард Джабаров, в итоге на рынке выросла конкуренция между заемщиками за ограниченный пул доступной валютной ликвидности. «Основной задачей для инвестбанков было обеспечение "чистого рынка" для эмитентов в пайплайне, то есть выбор правильного "окна" выхода без пересечений с другими компаниями»,— отмечает Мария Хабарова.

Участники рынка по итогам 2025 года должны зафиксировать и рост выручки от оказания профильных услуг. «Мы ожидаем как минимум пропорционального роста доходов инвестбанков, связанных с организацией размещения облигаций»,— говорит Эдуард Джабаров.

В 2026 году опрошенные эксперты ожидают продолжения роста рынка как на фоне потребности в рефинансировании долга, включая валютный, так и исходя из больших инвестпрограмм. В оптимистичном сценарии Артем Стариков допускает рост объема рынка свыше 12 трлн руб. «Основным драйвером станут рублевые облигации, поскольку в условиях ограниченной емкости внутреннего валютного рынка мы не ждем, что сегмент валютных облигаций сохранит столь высокие темпы роста, как в прошлом году»,— считает господин Джабаров. При этом Арсений Автухов допускает увеличение избирательности инвесторов, что может вызвать расширение кредитных спредов. «Дополнительным стимулом может стать тренд на преобразование выданных банками кредитов в клубные выпуски облигаций»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев