Инвестбанки соревнуются со ставкой

Объем рыночных размещений инвестбанками корпоративных облигаций в третьем квартале 2025 года вновь показал рекорд — 1,9 трлн руб. Однако по сравнению с предыдущим кварталом темпы роста замедлились. Отчасти это произошло из-за более жесткой позиции ЦБ в отношении снижения ключевой ставки. В таких условиях банкиры не ожидают повторения рекорда минувшего квартала. Тем не менее расстановка сил на рынке может поменяться. Уже в третьем квартале сократили объемы размещений «ВТБ Капитал Трейдинг» и Газпромбанк. Вместе с тем «Сбербанк КИБ» и Совкомбанк смогли улучшить позиции, поднявшись на второе и третье места.

В третьем квартале 2025 года инвестбанки установили новый рекорд на рынке корпоративных облигаций, проведя размещение 176 выпусков (без учета собственных) на сумму почти 1,9 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Cbonds. Этот результат на 5% выше предыдущего рекорда, установленного кварталом ранее, а также на 18,5% выше объема размещений годом ранее.

Всего с начала года состоялось 453 рыночных размещения (без учета собственных) на сумму почти 5 трлн руб., что на 10% выше результата за весь 2024 год.

Более половины объема обеспечили десять крупнейших эмитентов, в том числе ВЭБ.РФ, «Газпром», «Норильский никель», «Атомэнергопром» и «Дом.РФ». «Данные заемщики определили и динамику третьего квартала: объем предложения от топ-10 вырос на 47% к предыдущему кварталу, тогда как объем размещений всех остальных эмитентов снизился на 7%»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

Вместе с тем объем размещений, приходящихся на пятерку крупнейших инвестбанков за третий квартал, сократился на 5%, до 1,36 трлн руб., а их доля снизилась с 79% до 73%. Ключевой причиной сокращения их доли стало падение объемов размещений «ВТБ Капитал Трейдинг» (на 28%, до 470 млрд руб.). Однако это не помешало компании сохранить первое место в рэнкинге организаторов размещений. Меньшая активность отмечалась и со стороны Газпромбанка, но снижение объема размещений составило лишь 5,4%, до 230,8 млрд руб. Однако в результате банк откатился на четвертое место. Ближайшие конкуренты были более удачливые: на второе место вышел «Сбербанк КИБ», нарастивший объем размещений на 19%, до 293 млрд руб. Еще более высокие темпы (66%) за квартал показал Совкомбанк, который вошел в тройку лидеров с показателем 252 млрд руб. Замыкает пятерку Альфа-банк, организовавший сделки на 119 млрд руб. (прирост на 16%).

Общему замедлению темпов размещений облигаций способствовали не столько сезонные факторы, сколько пересмотр темпов понижения ставки Банком России по итогам сентябрьского заседания.

Несмотря на то что рынок ожидал снижения ключевой ставки на 2 п. п., до 16%, регулятор 12 сентября снизил ее лишь на 1 п. п., до 17%. «В третьем квартале ожидания быстрого снижения ключевой ставки ЦБ сошли на нет, и рыночная активность немного снизилась»,— считает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности компании «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова. По словам руководителя департамента рынков капитала Совкомбанка Роберта Смакаева, к концу отчетного квартала произошел рост ставок размещений, расширились кредитные спреды, а также отмечался более избирательный подход инвесторов к кредитному риску.

Вместе с тем в октябре регулятор вновь сократил темпы понижения ключевой ставки — до 0,5 п. п. Эдуард Джабаров считает, что минувший квартал будет рекордным по объему в этом году, поскольку после ужесточения риторики Банка России и снижения аппетита на валютные инструменты наблюдается замедление ежемесячных объемов размещения рыночных выпусков до 500 млрд руб. в октябре со среднемесячных значений 600–650 млрд руб. в июле—сентябре. Не ждет восстановления темпов роста, аналогичных первому полугодию 2025 года, к концу года и Мария Хабарова, хотя и отмечает, что с началом четвертого квартала они идут довольно активно. «Потребности эмитентов в финансировании никуда не исчезают, а тренд на замещение банковского кредита выпуском облигаций продолжается»,— отмечает Роберт Смакаев.

Виталий Гайдаев