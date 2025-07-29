Инвестбанки переоформили кредиты

В рэнкинге организаторов выпусков облигаций на внутреннем долговом рынке произошли существенные изменения. Лидер 2024 года Газпромбанк уступил первое место «ВТБ Капитал Трейдингу», а тройку рекордсменов замкнул «Сбербанк КИБ». Изменения произошли на фоне двукратного роста объемов размещений до более чем 3 трлн руб. Смене лидера способствовали в том числе крупные сделки по конвертации кредитов в долговые бумаги. Такая секьюритизация позволяет эмитентам снизить стоимость обслуживания долга, а банку — уменьшить регуляторную нагрузку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно оценке агентства Cbonds, «ВТБ Капитал Трейдинг» после длительного перерыва возглавил рэнкинг организаторов размещений облигаций на внутреннем рынке по итогам первого полугодия 2025 года. Компания приняла участие в организации 143 эмиссий на общую сумму 855 млрд руб. Лидировавший по итогам 2024 года Газпромбанк перешел на второе место с результатом 170 выпусков и объемом 536,4 млрд руб. Третью позицию сохранила компания «Сбербанк КИБ», которая участвовала в размещении 141 выпуска облигаций суммарным объемом 422,5 млрд руб. Всего, по оценке Cbonds, объем размещенных рыночных выпусков (без учета собственных выпусков организаторов) составил за отчетный период 3,1 трлн руб. Это более чем в два раза выше показателя первого полугодия 2024 года, когда были размещены облигации на 1,5 трлн руб.

Изменения в рэнкинге произошли за счет нескольких сделок по замещению банковских кредитов долговыми ценными бумагами. Крупнейшей из них стало размещение трехлетнего флоатера (облигаций с переменным купоном) ГМК «Норильский никель» объемом 292,5 млрд руб. Организатором этого размещения, по данным трех источников “Ъ” на долговом рынке, стал «ВТБ Капитал Трейдинг». В компании не ответили на запрос “Ъ”.

Такие фактические секьюритизации привлекают компании более низкими процентными ставками, которые доступны на долговом рынке на фоне ожидания перехода Банка России к более низкой ключевой ставке. Во втором квартале 2025 года эмитенты первого эшелона размещали облигации с доходностью 17–19,2% годовых, тогда как средняя ставка по кредитам до одного года, по данным ЦБ, составляла в среднем 22% годовых. «Снижение ключевой ставки (произошедшее в июне.— “Ъ”) стимулирует заемщиков рефинансировать кредиты, выданные в более сложных рыночных условиях с высокой стоимостью фондирования»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

При размещении облигаций банк получает комиссию. Размер вознаграждения, по оценке партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Ольги Богдановой, варьируется в пределах 0,3–0,5% в зависимости от объема размещения, срочности выпуска, рейтинга эмитента и других факторов. «Для банка размещение корпоративных облигаций — операция с более низким доходом, чем кредитование юрлиц. Однако это снижает регуляторную нагрузку на банки из-за более низкой требуемой нормы резервов»,— отмечает госпожа Богданова. Привлекать эмитентов может также более высокая срочность облигаций в сравнении с кредитами. «Банкам удобно зафиксировать для себя ставку купона на несколько лет вперед, пусть и более низкую, особенно при снижении ключевой ставки»,— отмечает директор корпоративных финансов инвесткомпании «Риком-Траст» Николай Леоненков.

В условиях более мягкой денежно-кредитной политики Банка России участники рынка ожидают сохранения высокой активности эмитентов на первичном рынке. По мнению Роберта Смакаева, эмитенты продолжат усреднять займы, привлеченные по более высоким ставкам, и рефинансировать существующие обязательства. Кроме того, он не исключает сохранения высокого спроса на валютные облигации, которые служат хеджем курсовых рисков и позволяют занимать по более низким ставкам. При этом ключевыми остаются «геополитические риски, которые могут негативно сказаться на аппетите у инвесторов к риску и активности компаний на долговом рынке», отмечает собеседник “Ъ” в крупном банке.

Виталий Гайдаев