В ЗСК обсудили реализацию проекта «Производительность труда»

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на еженедельной планерке под председательством Юрия Бурлачко обсудили ход реализации в регионе федерального проекта «Производительность труда». В совещании приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты края Сергей Усенко, министр экономики Кубани Алексей Юртаев, а также представители предприятий и организаций — участников программы.

Открывая заседание, господин Бурлачко отметил, что Краснодарский край на протяжении нескольких лет сохраняет лидирующие позиции в реализации нацпроекта, к которому регион присоединился в 2018 году. По итогам 2024 года Кубань заняла первое место среди субъектов РФ. Он напомнил, что президентом поставлена задача обеспечить выход экономики на траекторию сбалансированного роста за счет модернизации производств, внедрения современных управленческих подходов, робототехники и технологий искусственного интеллекта.

По словам Алексея Юртаева, к 2030 году в реализацию национальных целей развития должны быть вовлечены не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. С 2018 по 2025 год участниками проекта в Краснодарском крае стали 398 предприятий. К 2030 году регион планирует привлечь 597 организаций реального сектора и 4844 учреждения социальной сферы. В текущем году к программе предполагается присоединить еще 50 компаний.

Как отмечалось на совещании, внедрение инструментов бережливого производства позволило в среднем сократить время производственных процессов. О практических результатах сообщили главный врач краевого онкодиспансера Роман Мурашко и генеральный директор ООО «Фабрика настоящего мороженого» Игорь Московцев. В медицинском учреждении удалось уменьшить сроки ожидания исследований и пребывания пациентов, а на предприятии по выпуску мороженого — сократить продолжительность производственных операций на 20%. Компания также транслирует полученный опыт поставщикам сырья.

Председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко напомнил, что для поддержки участников проекта в крае приняты налоговые льготы и введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Подводя итоги обсуждения, Юрий Бурлачко рекомендовал профильному министерству сохранить текущие темпы реализации проекта.

Вячеслав Рыжков