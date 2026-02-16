обновлено 20:29
В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу
На территории Севастополя второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На время действия воздушной тревоги общественный транспорт прекратил движение. МЧС города напоминает, что нужно действовать уверенно и не паниковать.
Людям советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.
UPD: Отбой воздушной тревоги в 20:24.