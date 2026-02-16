Обвиняемому в стрельбе в техникуме Анапы назначили психологическую экспертизу

Следствие назначило несколько экспертиз при расследовании уголовного дела о стрельбе в техникуме в Анапе. Обвиняемого в нападении проверят на вменяемость. Об этом сообщил ТАСС и. о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин.

Как отметил господин Трухин, во время стрельбы агрессия обвиняемого не была направлена на конкретных лиц. По его словам, вероятнее всего, стрелявший рассчитывал таким способом обратить на себя внимание и самоутвердиться. Например, уже находясь внутри помещения, подросток просто стрелял в воздух, рассказал Александр Трухин.

И. о. прокурора Кубани также говорил «Ъ», что после ЧП в техникуме ведомство проводит масштабную проверку во всех учебных заведениях региона. Мероприятие продлится до 27 февраля.

11 февраля студент открыл стрельбу в холле Анапского индустриального техникума. Погиб охранник, ранены библиотекарь и один из учащихся. Проверка, уточнил господин Трухин, уже выявила серьезные недоработки в профилактике девиантного поведения подростков в большинстве образовательных учреждений региона.

Подробнее о нападении на техникум в Анапе — в материале «Ъ» «Студенческий налет».