И. о. прокурора Кубани назвал причину стрельбы в техникуме в Анапе

Прокуратура Краснодарского края проводит масштабную проверку во всех учебных заведениях региона после чрезвычайного происшествия в Анапском индустриальном техникуме. 11 февраля студент открыл стрельбу, убив охранника и ранив библиотекаря и одного из учащихся. И. о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин рассказал «Ъ», что во время проверки, которая будет продолжаться до 27 февраля, уже выявили серьезные недоработки в профилактике девиантного поведения подростков в большинстве образовательных учреждений региона.

В ходе прокурорской проверки дадут оценку деятельности руководства учебных заведений Кубани, органов местного самоуправления и профильных подразделений МВД, подчеркнул Александр Трухин. По его мнению, в профилактической работе «недорабатывают» краевое министерство образования, его психологическая служба и полиция.

Проверка в анапском техникуме, по словам господина Трухина, выявила типичную ситуацию, когда значительная часть подростков, не считающихся «трудными», выпадает из поля зрения педагогов, психологов, сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. У студента, напавшего на учебное заведение, не было явных конфликтов с однокурсниками и преподавателями, ситуация в семье была неблагополучной, родители оформили развод. С начала 2026 года студент не был аттестован по шести предметам и пришел на зачеты.

Однако подросток не состоял на профилактическом учете, с ним не работал психолог, а куратор группы не проявлял внимания к ситуации. Другие подростки слышали о планах однокурсника, но никто из них не сообщил взрослым о готовящемся нападении, сообщил и. о. прокурора Кубани. По его мнению, профилактика не сработала.

