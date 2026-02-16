На Дону электронной записью к врачу воспользовались 3 млн жителей

В 2025 году электронными сервисами записи к врачу воспользовались более 3 млн жителей Ростовской области. В 2026 году эта услуга стала доступна на платформе мессенджера МАХ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Внедрение чат-бота позволяет сократить время на оформление записи, минимизировать личные визиты в регистратуру и обеспечить оперативный доступ к профильным специалистам»,— сообщил министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян.

Запись к врачу доступна в чат-боте ГБУ РО «МИАЦ». Авторезироваться можно через портал Госуслуги.

Наталья Белоштейн