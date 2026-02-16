Рябков предостерег от попыток «запереть» российский флот

У России есть опыт по защите свободы судоходства, поэтому попытки «запереть» российский флот могут плохо кончиться для тех, кто их предпринимает. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также предостерег от выводов о том, что блокада флота РФ возможна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы МИД России Сергей Рябков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре. Если кто-то исходит из того, что можно дальше проводить "эксперименты", то это может плохо кончиться непосредственно для экспериментаторов»,— сказал господин Рябков на презентации специального выпуска журнала «Русская мысль» (цитата по ТАСС).

В 2022 году Евросоюз ввел потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель. Если нефть продается дороже потолка, то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти. В декабре 2025 года Совет ЕС ввел санкции в отношении 41 танкера, которые Европа относит к «теневому флоту России». Суммарно число судов, попавших в европейский санкционный список, достигает около 600.

По данным Bloomberg, на Мюнхенской конференции глава Вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с «теневым флотом» России. В числе инициатив — проведение совместных операций по захвату танкеров.