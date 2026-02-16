Застройщик парка «Патриот» взыскал с Фонда «Моя Кубань» 400 млн рублей за работы

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15 ААС) утвердил решение о взыскании с Фонда «Моя Кубань» 400 млн руб., недоплаченных им подрядчику ООО «СтройЮгРегион» за строительство парка «Патриот» в Динском районе. Соответствующее определение опубликовано в картотеке инстанции.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как следует из материалов дела, договор на строительство Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» в Динском районе края, Фонд «Моя Кубань», созданный региональным Союзом дорожников, заключил в декабре 2021 года с ООО «СтройЮгРегион». Бенефициаром компании является бывший глава Союза дорожников Кубани, депутат ЗСК Александр Карпенко. Сейчас он является ответчиком по иску Генпрокуратуры, связанному с коррупцией в дорожной отрасли.

В судебном акте говорится, что Фонд «Моя Кубань» был учрежден Союзом дорожников в 2017 году для реализации социально значимых проектов. Финансирование строительства осуществлялось за счет благотворительных взносов предприятий — членов Союза дорожников Кубани.

Ранее «Ъ», описывая ход судебного процесса по антикоррупционному делу руководства дорожной отрасли края, рассказывал, что по данным Генпрокуратуры, Фонд «Моя Кубань» использовался для сбора средств с дорожных предприятий в фонд и их последующего вывода в коррупционных целях. Поступления в Фонд обеспечивали дорожные предприятия края – членов Союза дорожников Кубани, для которых состоять в организации было обязательно. Согласно показаниям дорожников, на счета фонда зачислялись откаты организаторам коррупционной схемы в обмен на контракты на строительство дорог. Ответчики по антикоррупционнму иску отрицают все обвинения.

Подрядчик ООО «СтройЮгРегион», согласно материалам дела, за период с декабря 2021 по август 2024 года подрядчик выполнил работы на общую сумму более 1,65 млрд рублей. Но 400 млн руб. из них заказчик до сих пор не выплатил.

В суде представители Фонд пытались добиться отказа в удовлетворении иска доводом о том, что после завершения строительства центра «Патриот» и постепенной передачи объектов в собственность края поступления пожертвований прекратились.

Однако Арбитражный суд Краснодарского края, а теперь и эти 15ААС эти заявления отклонили, указав, что отсутствие у должника денег (в том числе из-за прекращения финансирования) не освобождает его от исполнения обязательств.

Центр «Патриот», получивший имя Героя России Виктора Германовича Казанцева, в 2024 году открылся в Динском районе. Он расположился на территории площадью 145 гектаров. Здесь организованы 47 разноплановых учебных, военно-патриотических, спортивных и культурно-развлекательных объектов. Сейчас Центр имени Казанцева объединяет комплекс воздушно-десантной подготовки, учебные классы, крытый тир, спортивный и выставочный комплексы с образцами современного вооружения.

Михаил Волкодав