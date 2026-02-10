«Тебя самого ушатают и контракт расторгнут»

Как стало известно “Ъ”, в Сочи в процессе о конфискации коррупционных активов бывшего и действующего депутатов Госдумы Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, а также связанных с ними лиц были обнародованы суммы откатов в дорожном хозяйстве Кубани. По словам свидетелей, в среднем ежегодно в теневой оборот уходит порядка 2 млрд руб., которые должностные лица потом осваивают, реализуя собственные проекты в области строительства загородных домов.

На заседании Центрального районного суда Сочи бывший директор ГУП «Дагомысское ДРСУ» Сафарбий Напсо рассказал, что по контрактам и объемам работ все заранее договаривались, чтобы «не зашел какой-то посторонний, и у каждого предприятия всегда было так». При этом, отметил свидетель, через Андрея Московченко (директор фонда «Моя Россия», который использовался в коррупционных схемах) «транслировались поручения» бывшего и действующего министров транспорта региона Анатолия Вороновского и Андрея Переверзева — «кто сколько должен принести за данные объекты»:

— Он транслировал всем, кто идет на подряды, у тебя там будет 5%. Другая часть перечислялась в фонд или на какие-то подконтрольные фирмы. У них заставляли брать материал, ГСМ по завышенной цене. А остальное несли кэшем Московченко.

— От чего проценты? — спросил у свидетеля прокурор.

— От суммы контракта. Если контракт на 500 млн руб., то до 10% от этой суммы ты должен был откэшить. Сугубо Московченко решал, кому, сколько и куда платить и приносить.

— Кто собирал эти деньги? Кому они отдавались?

— Московченко собирал эти деньги и для Вороновского, и для Переверзева. Хоть он скажет, что не при делах, но это все неправда. Без ведома Переверзева муха не пролетала. Московченко же был серым кардиналом в Краснодарском крае.

— А остальная часть денег как передавалась? — продолжил допрос представитель прокуратуры.

— Перечислением на фонд «Моя Кубань».

— Скажите, Андрей Дорошенко и Александр Карпенко (депутаты Госдумы и Заксобрания Краснодарского края, ранее возглавлявшие Союз дорожников Кубани.— “Ъ”) участвовали в распределении контрактов и определении размеров откатов?

— Да, так как их компании были монополистами в разных регионах, где под них потом по их согласованию подводили государственные предприятия в качестве подрядчиков. И министр это знал, хоть он и будет отмазываться, и Вороновский.

— Как поступали с теми, кто не платил?

— За 800 тыс. руб. тебе рецепт выпишут, тебя самого ушатают и контракт с тобой расторгнут. Однозначно запустят механизм, что человек мало того, что сядет в тюрьму, так с ним расторгнут контракт. У людей выбора нет, надо соглашаться, потому что кормить коллектив! Ну а как по-другому? И приходилось соглашаться с этими говорящими головами, с этим Московченко идти на компромиссы, заранее зная, что ты обанкротишься.

— По вашим оценкам, о каких суммах откатов шла речь?

— Если дорожный фонд, я работал там пять лет назад, был примерно 35–42 млрд руб., то ООО в среднем платили 3–10%. Это примерно 2 млрд руб. в год откатов.

— Каким образом средства перечислялись в фонд, как это было организовано?

— Самый главный персонаж, серый кардинал Московченко мне сказал: заплати 50 млн руб. в фонд. Я спросил: что вы там будете делать? Мне сказали: какая разница? У меня там есть, кто фондом управляет, купит унитаз, купит дорожные плиты, машину, может, кому-то купит или подарит кому-то, храм построит…

С фонда умудрялись взять 250–260 лямов на строительство каких-то своих домов, пятиэтажек, десятиэтажек в Горячем Ключе.

— Расскажите об этом строительстве?

— Заводятся в фонд деньги, приходит Карпенко, и выдается заем своей организации. Она строит объекты, и когда приходит момент возвращать бабули, он говорит: ребят, я же еще дальше выполнял ваше поручение, я возвращать ничего не буду, считайте, что я вернул, а бабули уплыли куда-то. Деньгами не возвращают, а документами перекинулись, и все. Все это знают.

— Расскажите об обстоятельствах строительства парка «Патриот».

— «Патриот» строили за счет дорожников, которые находятся в Союзе дорожников Кубани. Не все платили деньги, команду давали платить 7, 10 или 15 организациям. Основных выбирали, кого можно было нагрузить. Я честно скажу, я не осуждаю тех, кто это делал. Иначе говорящая голова (Московченко.— “Ъ”) просто доложил бы туда, куда он носил кэш, что надо выгнать, он не слушается. Выгнали бы любого, и все. Пришли бы и сказали: ты работать там не будешь. Или завтра мы тебя там просто кончим.

— Изъясняйтесь по-русски.

— Да, завтра мы тебя отгоним. Создадим проблемы через силовиков, без трусов уйдешь, ничего не получишь и будешь банкротом. Есть выход: перепиши 50%, мы тебе работать дадим. Все дорожники это знают, просто боятся об этом сказать.

Сам господин Напсо стал свидетелем обвинения не только в гражданском процессе, но и по уголовному делу экс-депутата Вороновского. Ранее господина Напсо осудили в особом порядке к реальному сроку за махинации, но потом апелляция заменила колонию на условное наказание. «Я за свое получил, я за свое отсидел, я и штраф заплатил. Мало того, я и ущерб заплатил»,— сообщил свидетель на заседании.

Несмотря на его прогнозы, министр Переверзев полностью признал антикоррупционный иск Генпрокуратуры, отметив, что указанное в нем имущество подлежит изъятию в казну «как коррупционно нажитое».

Свидетель рассказал, что с сентября 2017 года является министром транспорта Краснодарского края и в силу занимаемой должности «непосредственно осведомлен о коррупционной деятельности» ответчиков по данному делу.

Именно господин Вороновский, по его словам, «выстроил на территории края коррупционную схему для личного обогащения себя, своих родственников и бизнес-партнеров».

«Размер платы (за право заключения контрактов на строительство и ремонт дорог.— “Ъ”) исчислялся в проценте от цены каждого из договоров. За допуск к участию в публичных закупках, к освоению бюджетных средств, гарантированных объемов работ (Вороновский.— “Ъ”) требовал от дорожных компаний незаконную плату в размере от 3% до 5 % от контракта»,— отметил господин Переверзев. По его словам, другие ответчики оказывали господину Вороновскому «содействие в совершении коррупционных правонарушений».

В иске говорится, что в соответствии с распределением ролей Анатолий Вороновский отбирал круг компаний, участвовавших в закупках, обеспечивал признание их победителями торгов на право заключения контрактов на выполнение работ по строительству и ремонту автомобильных дорог, а также выделение им бюджетного финансирования.

Для этого использовался Союз дорожников Кубани, членство в котором было обязательным условием для участия в закупках.

По словам свидетеля, «на базе ассоциации» господа Дорошенко и Карпенко находили подрядчиков, распределяли между ними объемы работ и устанавливали размер несанкционированного вознаграждения для господина Вороновского. Кроме того, фигуранты использовали подконтрольное ГКУ «Краснодаравтодор» для беспрепятственной приемки сданных работ и в качестве инструмента воздействия на неугодных подрядчиков. Другие подрядчики создавали видимость конкурентной борьбы, а после перечисления из бюджета средств отдавали часть из них тому же господину Вороновскому в качестве платы за заключение контракта.

В апреле 2017 года Союзом дорожников «под мнимым предлогом строительства» на территории Краснодара музейно-исторического комплекса «Моя Россия» был учрежден одноименный фонд, который в сентябре того же года возглавил Московченко, действовавший по распоряжению господина Вороновского. На счета фонда под видом добровольных пожертвований на общественно полезные цели подрядчики зачисляли откаты господину Вороновскому за право заключения контрактов. Дальнейшее распределение поступивших финансов осуществлял один из ответчиков — Андрей Московченко.

По словам свидетеля, незаконные вознаграждения в фонд перечисляли более чем 40 организаций, работающих в крае, а общая сумма откатов превысила 2 млрд руб. В дальнейшем средства выводились из фонда в пользу компаний господ Вороновского и Московченко.

В 2021 году господин Вороновский был избран депутатом Госдумы РФ и включен в состав комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, что, по словам свидетеля, позволило ему «направлять денежные потоки в этой сфере». При этом через ответчиков он продолжал оказывать влияние на управленческие решения региональной власти в области дорожной деятельности. Кроме того, сообщил свидетель, ему известно, что часть коррупционных доходов господа Вороновский, Московченко, Дорошенко отправили на капитализацию принадлежащих им предприятий.

Когда представитель истца попросил уточнить, продолжал ли господин Дорошенко после избрания депутатом управлять коммерческими организациями, последовал утвердительный ответ.

— Мне известно, что непосредственно без него никаких действий не производилось, все работы были полностью управляемыми, а он, будучи депутатом Госдумы, постоянно направлял нам запросы по поводу, почему не идет финансирование именно в те районы, где работают его фирмы,— сказал господин Переверзев.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая