Обошлись без «Патриота»

В Центральном райсуде Сочи на заседании по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества участников коррупционного скандала в дорожно-строительной сфере Краснодарского края был поднят вопрос, касающийся одного из крупнейших военно-патриотических центров России. Представитель депутата заксобрания Кубани Александра Карпенко попросил суд добавить в материалы дела видео, подтверждающее строительство центра «Патриот». Однако суд отказал, поскольку посчитал ходатайство преждевременным. Подробности — от корреспондента «Ъ-Сочи» из зала суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральном районном суде Сочи прошло предварительное заседание по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко, их родственников, а также депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. В ходе слушания представитель последнего Федор Зайцев попросил суд приобщить к материалам дела видеозапись, которая подтверждает строительство военно-патриотического центра «Патриот».

Один из самых больших в России центров военно-патриотического воспитания «Патриот» был открыт в феврале 2024 года. Он расположен в Динском районе Краснодарского края на земельном участке площадью 145 га. Центр состоит из 47 объектов, среди которых комплекс воздушно-десантной подготовки, учебные классы, тир, а также спортивный и выставочный комплексы с образцами вооружения.

По словам господина Зайцева, на видеозаписи присутствуют доказательства того, что ООО «Стройюгрегион» (бенефициар — Александр Карпенко) «выполняло работы, за которые получало деньги». При этом защитник заявил, что Александр Карпенко не нарушал закон при работе с фондом «Моя Кубань», через который, по мнению Генпрокуратуры, якобы легализовались коррупционные доходы.

Федор Зайцев обратил внимание на определение Арбитражного суда Краснодарского края, который взыскал с фонда в пользу общества 400 млн руб. задолженности за подрядные работы на территории «Патриота». Общая стоимость работ составила 1,66 млрд руб. Однако фонд оплатил 259 млн руб.

В суде Александр Карпенко рассказал, что его компания строила центр за счет собственных средств. «В иске сказано, что деньги с расчетного счета фонда переводились Анатолию Вороновскому. Однако возникают вопросы: каким образом и на какие средства строился “Патриот”»,— сказал господин Карпенко.

Представитель истца, в свою очередь, указал: «Непонятно, в рамках чего производилась эта видеозапись, какими процедурами это регламентировалось. Факт приемки работ никогда не подтверждался видеозаписями». По словам прокурора, акт выполненных работ подписали лица, которым вменяются в вину коррупционные правонарушения. «Более того, нет элементарного заключения, подтверждающего отсутствие признаков монтажа или временного производства видеозаписи»,— добавил он.

Представитель главного ответчика Анатолия Вороновского Галина Калиниченко поддержала просьбу Федора Зайцева и Александра Карпенко. «Иск вообще беспредметный, поэтому ходатайство является законным. Приобщаются любые доказательства»,— сказала госпожа Калиниченко.

В итоге судья Евгений Сидоренко на месте отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что оно заявлено преждевременно. «Мы еще не переходили к изучению искового заявления»,— добавил он.

Генпрокуратура полагает, что Анатолий Вороновский и его приближенные распределяли госконтракты на обустройство и обслуживание транспортной инфраструктуры не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга компаний, от которых якобы требовали откаты. Общий объем коррупционного дохода, по данным прокуратуры и ФСБ, превысил 2,8 млрд руб.

По мнению правоохранителей, Анатолий Вороновский руководил процессом в Краснодарском крае на руководящих должностях. После избрания в 2021 году депутатом Госдумы, говорится в иске, господин Вороновский передал контроль на местах Алексею Переверзеву, который возглавил министерство транспорта в сентябре 2017 года, а также его заместителям.

Согласно позиции прокуратуры, через Алексея Переверзева и его заместителей Анатолий Вороновский продолжил оказывать влияние на управленческие решения в области дорожного строительства. Именно министр транспорта Алексей Переверзев, утверждает истец, организовывал перечисление средств подрядчиков в фонд «Моя Кубань». С 2017 по 2024 год предприятия дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 млрд руб.

Андрей Куценко