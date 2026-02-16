Российских делегатов напутствовали в Женеву действовать в «духе Анкориджа»

Российская делегация отправляется на переговоры с США и Украиной в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках пониманий, достигнутых на российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль», посвященного российско-американским отношениям.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами (России и США.— “Ъ”) в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь»,— заявил дипломат (цитата по ТАСС). По его словам, будущие договоренности должны иметь прочный характер и устранять первопричины конфликта.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщали, что российскую делегацию на переговорах с Украиной и США в Женеве расширили до 20 человек.

Третий раунд переговоров России, Украины и США пройдет 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. На переговоры также поедет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проведет с американской делегацией в Женеве встречи по вопросам экономического сотрудничества.

