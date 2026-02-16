Российскую делегацию на переговорах в Женеве расширили до 20 человек

Российскую делегацию на переговорах с Украиной и США в Женеве расширили. По информации источника ТАСС, в нее войдут около 20 человек. Собеседник «РИА Новости» сказал, что Швейцария выдала более 20 виз участникам российской переговорной группы.

Делегацию России будут сопровождать представители СМИ. Визы продолжают выдавать, добавил источник «РИА Новости».

Третий раунд переговоров России, Украины и США пройдет 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. На переговоры также поедет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проведет с американской делегацией в Женеве встречи по вопросам экономического сотрудничества.

