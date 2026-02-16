Дмитриев проведет в Женеве встречи по экономическому сотрудничеству с США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отправится в Женеву на переговоры РФ, Украины и США. Он проведет с американской делегацией встречи по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Пескова, в переговорах в Женеве также будет участвовать начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. Тот возглавлял российскую делегацию на первых двух раундах переговоров.

На предстоящих переговорах 17–18 февраля российскую переговорную группу будет возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. Он не участвовал в первых двух встречах, так как «там обсуждали вопросы безопасности, которые касаются военных», пояснил господин Песков.

Первые два раунда переговоров России, Украины и США прошли в январе и феврале в Абу-Даби. Одной из тем третьей встречи станет энергетическое перемирие, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

